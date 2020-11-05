القط Djouni بزي شتوي 😽

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا وسهلا بكم اعضاء و زورا اللمة الجزائرية و بالاخص عشاق الحيوانات الاليفة ...
اليوم في الحقيقة القط جوجو اراد يشارككم صور للبسته الشتوية
يعني الصراحة بخل علينا بصورة
واحدة و ترجيته لـ صور كثيرة فطلب دجاج
معليش ههه المهم نخليكم مع الصور
Djouni
في هذه الصورة جوجو خجل بصراحة ههه طبيعي لانه اول مرة يشوف حاله ههه
في الصورة هذه قال انه زعف ماعجوبش الحال و يتدلل هه
و هنا طلب كاس حليب باش يكمل التصوير
والا ميضحكش فالصورة
المهم بعد عناء طويل قالكم كيفاه جاتكم لبسته الشتوية