القط Djouni بزي شتوي 😽

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,354
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا وسهلا بكم اعضاء و زورا اللمة الجزائرية و بالاخص عشاق الحيوانات الاليفة ...

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اليوم في الحقيقة القط جوجو اراد يشارككم صور للبسته الشتوية 👣👓👕

يعني الصراحة بخل علينا بصورة
واحدة و ترجيته لـ صور كثيرة فطلب دجاج 🍗 😼

معليش ههه المهم نخليكم مع الصور 😻

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Djouni

في هذه الصورة جوجو خجل بصراحة ههه طبيعي لانه اول مرة يشوف حاله ههه

PicsArt_11-04-01.12.26.jpg


في الصورة هذه قال انه زعف ماعجوبش الحال و يتدلل هه

PicsArt_11-04-01.16.47.jpg



و هنا طلب كاس حليب باش يكمل التصوير
والا ميضحكش فالصورة

PicsArt_11-04-01.13.33.jpg

المهم بعد عناء طويل قالكم كيفاه جاتكم لبسته الشتوية

PicsArt_11-04-01.21.24.jpg


اااه هنا قالكم مع السلامة لازمه بريك استراحة ههه

PicsArt_11-04-01.35.47.jpg


الى هنا ناتي لنهاية موضوعنا
ان شاء الله نكونو قدرنا نخلوكم تبتسموا
الى الملتقى....




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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,681
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
ما شاء الله لا قوة الا بالله
كتيييير حلو ما شاء الله عليه الله يحفظه لك
عندي قط ولونه أسود
بصراحة بحبه لدرجة ما فيني أوصفها

كتير حلو الشغل تسلم ايديكِ على مشاركتنا الصور الجميلة
 
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