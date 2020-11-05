القط Djouni بزي شتوي 😽

ما شاء الله لا قوة الا بالله

كتيييير حلو ما شاء الله عليه الله يحفظه لك

عندي قط ولونه أسود

بصراحة بحبه لدرجة ما فيني أوصفها



كتير حلو الشغل تسلم ايديكِ على مشاركتنا الصور الجميلة