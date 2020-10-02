مرض القط koukou و كيفية العناية به 🙀











الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





أهلا و سهلا بكم أعضاء و زوار اللمة الجزائرية و خاصة عشاق منتدى الحيوانات و النباتات





شاركتكم مسبقا في ملفي ان احد قططي مريض القط koukou

كان خارج المنزل كعادته لداقائق و يرجع بعد قضاء حاجته و اكتشاف المكان لكن هذه المرة تأخر و لم يحضر لوجبة العشاء بقيت انتظر طوال الليل من النافدة لكن دون جدوى لآتفاجئ به صباحا اما الباب المهم ادخلته لكن بدا على غير عادته اتجه مباشرة لشرب الماء بكثرة و كان الماء الوحيد الذي يتناوله طول اليوم ظهرت عنده بعض الافرازات الغريبة كما انه لم يعد يستجيب للاصوات و المؤثرات الخارجية من سوء الامر البيطري يوم السبت كان مغلق و بدات اعراض القط تتطور اصبح عنده اسهال شديد و تغير لون الجلد في اسفل بطنه الى اللون الاحمر جربت مع بعض الاسعافات مثل ملعقة زيت الزيتون لي هي مهمة عند القطط في حالة التسمم مر يوم و حالته لم تتحسن و في صباح يوم الاحد اخدناه للبيطري اعطاه حقنتين واحد في اسفل البطن و التانية في الظهر و اعطاه دواء من اربعة كبسولات واحدة في الصباح و ثانية مساء

قال : انه عنده تسمم و ديدان في المعدة

ربما اكل شيى مضر



ُهذَُه صّوَرَةِ للدواء

















هنا حاولت نعطي للقط الاكل رغما عنه لانه قطع الاكل و لم يريد ان ياكل شيى حتى ما يفضله

بدات بقطع الجبن لتعويض الاملاح له انتهيت من الكبسولات في يومين و الاسهال مزال متواصل هنا جربت معه الارز طهوته في الماء بعدها طحنته مع قطع الجبن و اصبحت وجبته الرئيسية لانه الارز يجعل المعدة متماسكة مرت ايام متعبة حاولت الاستعانة ب حفاظات الاطفال للحفاظ على نظافته و المكان ساعدتني كثيرا لكنه لم يتقبلها و سرعان ما يتم نزعها ههه







و في اليوم السابع بدا يتعافى لكن حدث شيئ مجددا ....تمزق الجلد في الاسفل اين كان محمرا بطريقة غريبة يعني حتى خياطته كان مستحيلة قمت بتجفيف الجرح ببعض الادوية و تنظيفه و بعض المراهم و اليوم الحمد لله بدآ جرحه في التعافي و الإلتئام

وتحسنت صحته بشكل ملحوظ كما عاد لنشاطه المعهود



وهذه الصورة له بعد تعافيه بشكل جيد











اردت مشاركتكم هذه التجربة علها تكون مفيدة لكم

بالتوفيق في قادم الايام







