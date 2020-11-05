مُدَونَتِي _"كلام في العمق"!

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,245
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلامُ عليكم اخوني أخواتي
أرحب بكم في مدونتي...
التي سوف تجدون فيها ..إن شاء الله ______
كل ما من شأنه أن يفيدكم:
كلام في العمق... _ يحتاج إلى تدبره!!!!!! !
أسأل الله أن يوفقني وأياكم وأن وينفعكم ...,
التدوينة - رقم: 01
وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً
ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر
وتشاء أنت من الأماني نجمةً
ويشاء ربُك أن يناولك القمر
وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً
ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر
وتظل تسعى جاهدا في همةٍ
والله يعطي من يشاءُ إذا شكر
أرحب بكم في مدونتي...
التي سوف تجدون فيها ..إن شاء الله ______
كل ما من شأنه أن يفيدكم:
كلام في العمق... _ يحتاج إلى تدبره!!!!!! !
أسأل الله أن يوفقني وأياكم وأن وينفعكم ...,
التدوينة - رقم: 01
وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً
ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر
وتشاء أنت من الأماني نجمةً
ويشاء ربُك أن يناولك القمر
وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً
ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر
وتظل تسعى جاهدا في همةٍ
والله يعطي من يشاءُ إذا شكر
آخر تعديل: