مُدَونَتِي _"كلام في العمق"!

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,245
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلامُ عليكم اخوني أخواتي

أرحب بكم 💕 في مدونتي...

التي سوف تجدون فيها ..إن شاء الله ______
كل ما من شأنه أن يفيدكم:

كلام في العمق... _ يحتاج إلى تدبره!!!!!! !

أسأل الله أن يوفقني وأياكم وأن وينفعكم ...,


التدوينة - رقم: 01

وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً
ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر
وتشاء أنت من الأماني نجمةً
ويشاء ربُك أن يناولك القمر
وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً
ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر
وتظل تسعى جاهدا في همةٍ
والله يعطي من يشاءُ إذا شكر

💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top