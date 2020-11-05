مُدَونَتِي _"كلام في العمق"!

السلامُ عليكم اخوني أخواتي

في مدونتي... أرحب بكمفي مدونتي...





التي سوف تجدون فيها ..إن شاء الله ______

كل ما من شأنه أن يفيدكم:

كلام في العمق... _ يحتاج إلى تدبره!!!!!! !

أسأل الله أن يوفقني وأياكم وأن وينفعكم ...,





التدوينة - رقم: 01



وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً

ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر

وتشاء أنت من الأماني نجمةً

ويشاء ربُك أن يناولك القمر

وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً

ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر