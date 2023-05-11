وتشاء انت من البشائر قطرة

وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً

‏ ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر



‏وتشاء أنت من الأماني نجمةً

‏ويشاء ربُك أن يناولك القمر

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‏وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً

‏ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر



‏وتظل تسعى جاهدا في همةٍ

‏والله يعطي من يشاءُ إذا شكر



‏والله يمنع إن أراد بحكمةٍ



لا بد ان ترضى بما حكم القدر​