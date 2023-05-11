وتشاء انت من البشائر قطرة

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
251
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً
‏ ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر

‏وتشاء أنت من الأماني نجمةً
‏ويشاء ربُك أن يناولك القمر

‏وتشاءُ أنت من الحياة غنيمةً
‏ويشاء ربك أن يسوق لك الدُرر

‏وتظل تسعى جاهدا في همةٍ
‏والله يعطي من يشاءُ إذا شكر

‏والله يمنع إن أراد بحكمةٍ

لا بد ان ترضى بما حكم القدر
 
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