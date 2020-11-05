تعزية الأخ الامين محمد !

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,248
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني اخواتي اعضاء وزوار اللمة الكرام

ببالغ الحزن والأسى وردني قبل قليل .. من الاخ @الامين محمد .. وفاة عمه ... الدي هو بمثااابة أبيه .... الدي رباه وداد عنه طوال سنين .. !

المتوفي رحمة الله عليه ... حامل لكتاب الله ..ومعروف عليه الصلاح...

فلا تنسوه من صالح دعائكم اخواني اخواتي

فــ إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته وأجزه خير...,
عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم أخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات...,
اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنساً في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما ارحم أهله من بعده، واحرسهم بعينك التي لا تنام...,

اللهم ارحمه واغفر له وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفر له وتقبل منه.
آميــــــــــــــــــــــــــــن..

 
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M

MARYTA

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
485
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه، اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنساً
في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما ارحم أهله من بعده، واحرسهم بعينك التي لا تنام.

لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمه واغفر له وأبدله داراً
خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفرله وتقبل منه. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

اللهم إنْ كان محسنًا فزِدْ في إحسانِه وإنْ كان مسيئًا فاغفِرْ له
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ
والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا.

عظم الله اجركم الاخ االاخ امين
 
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,682
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عظم الله أجركم اخي @الامين محمد ورحم الله عمك وأسكنه الفردوس الاعلى

لله ما أعطى ولله ما أخذ يا أخي
رحمه الله وجعل القران نوراً له في قبره

بارك الله فيكم أخي الذهبي
جعل الله ما فعلته خالصاً لوجهه الكريم
 
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