تعزية الأخ الامين محمد !

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,248
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني اخواتي اعضاء وزوار اللمة الكرام
ببالغ الحزن والأسى وردني قبل قليل .. من الاخ @الامين محمد .. وفاة عمه ... الدي هو بمثااابة أبيه .... الدي رباه وداد عنه طوال سنين .. !
المتوفي رحمة الله عليه ... حامل لكتاب الله ..ومعروف عليه الصلاح...
فلا تنسوه من صالح دعائكم اخواني اخواتي
فــ إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته وأجزه خير...,
عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم أخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات...,
اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنساً في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما ارحم أهله من بعده، واحرسهم بعينك التي لا تنام...,
اللهم ارحمه واغفر له وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفر له وتقبل منه.
آميــــــــــــــــــــــــــــن..
اخواني اخواتي اعضاء وزوار اللمة الكرام
ببالغ الحزن والأسى وردني قبل قليل .. من الاخ @الامين محمد .. وفاة عمه ... الدي هو بمثااابة أبيه .... الدي رباه وداد عنه طوال سنين .. !
المتوفي رحمة الله عليه ... حامل لكتاب الله ..ومعروف عليه الصلاح...
فلا تنسوه من صالح دعائكم اخواني اخواتي
فــ إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته وأجزه خير...,
عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم أخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات...,
اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنساً في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما ارحم أهله من بعده، واحرسهم بعينك التي لا تنام...,
اللهم ارحمه واغفر له وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفر له وتقبل منه.
آميــــــــــــــــــــــــــــن..
آخر تعديل: