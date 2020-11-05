تعزية الأخ الامين محمد !

فــ إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته وأجزه خير...,

عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم أخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات...,

اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنساً في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما ارحم أهله من بعده، واحرسهم بعينك التي لا تنام...,

اللهم ارحمه واغفر له وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفر له وتقبل منه.

آميــــــــــــــــــــــــــــن..