تعزية الأخ صدام بكل فخر

وحي القلم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من واجبنا تعزية أخينا العزيز
صدام بكل فخر
على أثر وفاة ليث ابن أخيه
اللهم ارحمه واغفر له واغسله بالماء والثلج والبرد
وانس وحشته واملئ قبره بالضياء والنور واعفو عنه يا رب العالمين
اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم
اللهم أنزل على أهله وذويه الصبر يا أرحم الراحمين
الله يرحمك يا ليث