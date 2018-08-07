تعزية الأخ صدام بكل فخر

وحي القلم

وحي القلم

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#1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من واجبنا تعزية أخينا العزيز

صدام بكل فخر

على أثر وفاة ليث ابن أخيه

اللهم ارحمه واغفر له واغسله بالماء والثلج والبرد
وانس وحشته واملئ قبره بالضياء والنور واعفو عنه يا رب العالمين
اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم
اللهم أنزل على أهله وذويه الصبر يا أرحم الراحمين
الله يرحمك يا ليث :cry::cry::cry:










 
سكون الفجر

سكون الفجر

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#2
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#2
لله ما أعطى ولله ما أخذ
البقاء لله وعظم الله أجرهم

بارك الله فيكم اخي وحي القلم
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#4
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لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجركم وثبت قلوبكم. وربي يصبر والديه واهلو.
اللهم ارحمه.
بارك الله فيك على اعلامنا ربي يآجرك.
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#5
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
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#5
انا لله و انا اليه راجعون.
لله ما أعطى و لله ما أخذ
عَظَّم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم ، وغفر لميتكم ، وألهمك صبراً و السلوان.
 
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