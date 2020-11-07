MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 460
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
ألسلام عليكم
متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 190 دج
اللي يأخد الكمية كاملة بـ 188 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 190 دج
اللي يأخد الكمية كاملة بـ 188 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا