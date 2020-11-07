الصلاة على النبيّ



قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ".الأحزاب آية 56.

تعتبر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث خاطب

الله تعالى المؤمنين في كتابه العزيز الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثّهم على الصلاة على

رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وأنّ الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على البشر فقط

بل إن الآية قد افتتحت بـ "إن الله وملائكته يصلون على النبي"، أي أنّ الله سبحانه وتعالى وملائكته قد صّلوا عليه

وسلّموا تسليما، لذلك فإنّ للصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، فضل كبير وأثر دينيّ في نفس وحياة المسلم

كما أنّ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانة في نفوس المسلمين، ودور عظيم في نشر الدعوة الإسلامية، فهو

القدوة الأولى والحسنة لنا، وخاتم الأنبياء، وسيد البشرية، وخير الأنام، ووصف قبل بعثته بالصادق الأمين، خلق

عظيماً، وبعث عظيماً ومات عظيماً، لذلك جعلت الصلاة عليه مقرونة ومرتبطة باسمه، عند ذكر اسم سيدنا محمد

أمام أي مسلم، يلحقه فوراً بـ"صلى الله عليه وسلم" ، أو "عليه أفضل الصلاة والتسليم".



معنى الصلاة على النبي

الصلاة على النبي، نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله سبحانه وتعالى

بخير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حامل وناشر الدعوة الإسلامية، وخاتم الانبياء والصديقين

وهي عبارة تعتبر من إحدى العبادات المفروضة، ولها أجر عظيم من الله تعالى، ومعناها، اللهم صل على سيدنا محمد،:

أي الدعاء والطلب من الله تعالى بالثناء على سيدنا محمد في الملأ الأعلى أي تكرار مدحه بين الملائكة، والصلاة لا

تكون إلا على النبي وعلى آله، سنتناول في موضوع اليوم فضل الصلاة على النبي، وصيغ الصلاة على النبي، ومواطن

الصلاة على النبي، وأدلة شرعية على وجوب الصلاة على النبي، وفضل الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة.



فضل الصلاة على النبيّ

يؤجر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم بعشر حسنات.

يرفع المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر درجات.

يغفر للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سيئات.

سبب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة.

يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

الصلاة على النبي تعتبر امتثالاً لأوامر الله تعالى.

سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تنقذ المسلم من صفة البخل.

سبب من أسباب طرح البركة.

سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

التقرّب إلى الله تعالى.

نيل المراد في الدنيا والآخرة.

سبب في فتح أبواب الرحمة.

دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

سببٌ لدفع الفقر.

تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي صلى الله عليه وسلّم.

سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التقرّب من الرسول صلى الله عليه وسلم منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل

إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي

الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركناً من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعاً

بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي صلى عليه الله وسلم عند الله تعالى

وفي ديننا الأحنف.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاه تفتحُ بيننا وبينه فتحاً مبيناً.

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ

بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ.



مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم

الصلاة الإبراهيمية (التشهد الأول والأخير): يقرأ المسلم في صلاته عند الجلوس الأخير قبل التسليم الصلاة الإبراهيمية.

ليلة الجمعة ويومها: يستحب ويفضّل للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي يوم وليلة الجمعة لما لها من فضل ومضاعفة في الأجر.

عند الآذان والإقامة: حثّ النبي صلى الله عليه وسلّم على الصلاة عليه عند سماع الآذان.

عند القيام من المجلس : حثّ الرسول صلى الله عليه وسلّم على تضمين كل مجلس بذكر الله تعالى والصلاة على الرسول.

عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ينعت من يذكر أمامه وعلى مسامعه اسم

النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِ عليه بالبخل.

في الصباح والمساء: يجب على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم صباحاً ومساءً

عشر مرات؛ ليدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

الدعاء: من شروط الدعاء الصحيح البدء بالحمد الله والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم يبدأ بالدعاء حتى يتقبّل الله تعالى الدعاء بالإضافة إلى تضمين وختام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الدعاء.

بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة: فإن صلاة الجنازة يتخللّها ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلّم) وذلك بعد التكبيرة الثالثة.



حكم اختصار الصلاة على النبي

يلجأ بعض المسلمون خلال الكتابة إلى اختصار الصلاة على النبي بحرف (ص) كاختصار لـ"صلى الله عليه وسلم"

أو باتخاذ أول حرف من كلمة في عبارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها على شكل (صلعم)، وهذا لا

يجوز شرعاً وقد يُحرم المسلم من أجر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار ونبّه الكثير من علماء وشيوخ الدين

إلى هذا الخطأ الذي يقع به الغالبية من المسلمين، وينبغي للمسلم أن يكتب العبارة كاملة "صلى الله عليه وسلم".

فضل الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من

الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ" صحيح داوود".

يعتبر يوم الجمعة وليلته من أفضل الأيام عند المسلمين؛ لأنّ فيه ساعة استجابة يقال بأنّها الساعة بين العصر والمغرب

قبل المغرب بساعة وهي آخر ساعة من العصر، وتكون في هذا اليوم المبارك الصلاة معروضة على النبي صلى الله

عليه وسلّم ، ومن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم يصلي الله عليه بعشرة أمثالها، لذلك يستّحب للمسلم أن يواظب

على ذكر الله تعالى و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتذكير غيره أيضاً بذلك لينال أجراً عظيماً عند الله تعالى.

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هذا، وصلُّوا وسلِّموا - رحمكم الله - على خير الورَى، كما أمرَكم بذلك ربُّكم - جل وعلا -، فقال - سبحانه

: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].



اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين، ورحمةِ الله للعالمين: نبيِّنا وقُدوتنا وحبيبِنا محمد بن عبد الله

وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، والأئمةِ المهديين ذوي الشرفِ العلِيِّ، والقدرِ الجلِيِّ: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمانَ

وعليٍّ، وارضَ اللهم عن سائر أصحاب نبيِّك أجمعين، وعن التابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

وعن الطاهرات أمَّهات المُؤمنين، وعنَّا معهم برحمتك يا أرحمَ الراحمين.​