عرُوسَة عَامْهَا" 04 :

أعرف ويعرف الجميع أنّك عروس جديدة، وأنّك تحتاجين لبعض الوقت للكيّف والتعلم لكن أريدك أن تعلق هذه الكلمات مع الحُلّي في إذنيك :

1ـ لكي تثبت للآخرين بأنك زوجة صالحة يلزمك الكثير من الصبر والعطاء والمثابرة، ولكي تجعلي من حولك يحكمون عليك بالعكس فلا يتطلب الأمر سوى حماقة واحدة.

2ـ إن وجود خلافات في حياتنا الزوجية أمر حتمي، لكن يجب أن تحرص على أن لا يدفعك الآخرون إلى إخراج أسوء ما فيك.

3ـ السعادة ليس مجرد أمنية بل هو ثوب تنسجينه بيديك .