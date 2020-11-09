عرُوسَة عَامْهَا" 04

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
567
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عرُوسَة عَامْهَا" 04:
أعرف ويعرف الجميع أنّك عروس جديدة، وأنّك تحتاجين لبعض الوقت للكيّف والتعلم لكن أريدك أن تعلق هذه الكلمات مع الحُلّي في إذنيك:
1ـ لكي تثبت للآخرين بأنك زوجة صالحة يلزمك الكثير من الصبر والعطاء والمثابرة، ولكي تجعلي من حولك يحكمون عليك بالعكس فلا يتطلب الأمر سوى حماقة واحدة.
2ـ إن وجود خلافات في حياتنا الزوجية أمر حتمي، لكن يجب أن تحرص على أن لا يدفعك الآخرون إلى إخراج أسوء ما فيك.
3ـ السعادة ليس مجرد أمنية بل هو ثوب تنسجينه بيديك.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top