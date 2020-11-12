عرُوسَة عَامْهَا" 05 :

لا يعتبر الدافع الجنسي هو الأهم أو الوحيد كمقصد في سنة الزواج، لكنه يظل العامل الرئيس في السعادة الزوجية، فلا راحة و لا طعم للسعادة، دون مُتعة وهناء في الفراش .

ولعل كلمتي في هذه الحلقة الأخيرة هي:

1ـ أيها الزوج ساعد زوجتك على تفجير كل طاقتها النفسية والجنسية، ولا تتعجل الحكم على أداءها، فمع الأيام لا شك سوف تكتشف الكثير وتتعلم.

2ـ وأنت أيتها الزوجة ألهبِ عواطف زوجك، وفي ذات الوقت حافظ على أسرار فراشك إلا في حالة واحدة، وهي أن يطلب منك فعلٌ حرّمه ربّك، ساعتها واجهيه بكل قوة "لا" وإذا أصر هدديه بإخبار الأهل فإن المُنحرف ضعيف يرتدي ثوب الذّل.

3 ـ وإذا مرت بحياتكما الجنسية بعض المنغصات أو الفتور، فلا تنزعجا وأعلما أن لكل مشكل حل، وأن الطاقة تجدد بالثقة وبعض المُقويات والحب والمساندة .