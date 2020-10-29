عرُوسَة عَامْهَا" 01

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
546
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عرُوسَة عَامْهَا" 01:
تقوم الأسرة على السلطة وتحديد الأدوار، وهنا يجب أن تدرك الزوجة أن الخضوع لسلطة الزوج أمر أساسي لنجاح العلاقة الزوجية، خضوع يتجلى في واجب الطاعة والامتثال، وخدمة أزوج بكل محبة، وفي مقابل ذلك يكرم الزوج زوجته بالرعاية والحماية والمساندة.
نظرا لقابلية المرأة للخضوع فإن جزء كبير من شخصيتها يتغير مع حياتها الجديدة في ظل عش الزوجية، وهذه القابلية للخضوع هي في حقيقة الأمر أحد أهم مواطن القوة في المرأة التي تستثمرها في الدخول إلى قلب زوجها وإحداث التغيير الجوهري في شخصيته، شرط أن تحصل من زوجها على الأمن والحب والتقدير.
الخلاصة:ـ "ما دريش راسك براس راجلك".
ـ لا تدفعيه إلى التهور بتحدي رجولته.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,460
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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