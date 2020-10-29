عرُوسَة عَامْهَا" 01 :

تقوم الأسرة على السلطة وتحديد الأدوار، وهنا يجب أن تدرك الزوجة أن الخضوع لسلطة الزوج أمر أساسي لنجاح العلاقة الزوجية، خضوع يتجلى في واجب الطاعة والامتثال، وخدمة أزوج بكل محبة، وفي مقابل ذلك يكرم الزوج زوجته بالرعاية والحماية والمساندة .

نظرا لقابلية المرأة للخضوع فإن جزء كبير من شخصيتها يتغير مع حياتها الجديدة في ظل عش الزوجية، وهذه القابلية للخضوع هي في حقيقة الأمر أحد أهم مواطن القوة في المرأة التي تستثمرها في الدخول إلى قلب زوجها وإحداث التغيير الجوهري في شخصيته، شرط أن تحصل من زوجها على الأمن والحب والتقدير.

الخلاصة:ـ "ما دريش راسك براس راجلك".

ـ لا تدفعيه إلى التهور بتحدي رجولته .