مشكلتي من عنده معلومة أو تجربة؟

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
679
النقاط
51
السلام عليكم
أنا سيدة في الثلاثينات أم لثلاثة اطفال حسيت بألم خفيف في رجليا رحت لطبيب العظام و بعد الأشعة قالي عظام الركبة راهم بداو يحتكو مع بعضاهم مصح ملحقوش لمرحلة التآكل...
مع العلم نمشي بزاف و ندير رياضة .....
شكون صرالها هاك و برات و ماهو العلاج؟ مع دعواتكم لي بالشفاء.
 
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