السلام عليكم

أنا سيدة في الثلاثينات أم لثلاثة اطفال حسيت بألم خفيف في رجليا رحت لطبيب العظام و بعد الأشعة قالي عظام الركبة راهم بداو يحتكو مع بعضاهم مصح ملحقوش لمرحلة التآكل...

مع العلم نمشي بزاف و ندير رياضة .....

شكون صرالها هاك و برات و ماهو العلاج؟ مع دعواتكم لي بالشفاء.