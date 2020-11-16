ملخص مباراة زيمباوي ـ الجزائر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
تأهل منتخب المحاربين
الى كان الكاميرون
بعد مشوار خال من الهزيمة بثلاث انتصارات
و تعادل اخير امام منتخب زيمبابوي
و بذالك وصل المنتخب الى 10 نقط كانت كفيلة بضمان التأهل
إليكم ملخص التعادل المحقق امام زيمبابوي
بتعليق حفيظ دراجي
الى كان الكاميرون
بعد مشوار خال من الهزيمة بثلاث انتصارات
و تعادل اخير امام منتخب زيمبابوي
و بذالك وصل المنتخب الى 10 نقط كانت كفيلة بضمان التأهل
إليكم ملخص التعادل المحقق امام زيمبابوي
بتعليق حفيظ دراجي