ملخص مباراة زيمباوي ـ الجزائر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,868
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
تأهل منتخب المحاربين
الى كان الكاميرون
بعد مشوار خال من الهزيمة بثلاث انتصارات
و تعادل اخير امام منتخب زيمبابوي
و بذالك وصل المنتخب الى 10 نقط كانت كفيلة بضمان التأهل
إليكم ملخص التعادل المحقق امام زيمبابوي
بتعليق حفيظ دراجي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top