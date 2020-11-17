رفعت عنها السرية: 50 وثيقة سرية للغاية غيرت التاريخ

المستقاة من المحفوظات في جميع أنحاء العالم، و50 وثيقة فيإلقاء الضوء على القصص السرية التي غالبًا ما يتعذر الوصول إليها عن العملاء والتجسس وأحداث ما وراء الكواليس التي لعبت أدوارًا حاسمة في التاريخ الأمريكي. بالانتقال عبر الزمن من إنجلترا الإليزابيثية إلى الحرب الباردة وما بعدها ، يضع المؤلف الشهير توم ألين كل وثيقة في سياقها التاريخي والثقافي ، ويشارك الحقائق الغريبة وغير المعروفة وراء أسرار الدولة والعمليات السرية. يركز كل فصل من الفصول السبعة على موضوع واحد محدد: أسرار الحرب ، وفن الصليب المزدوج ، والتجسس مقابل الجاسوس ، وحوادث التجسس ، والمزيد. من خلال الدعم والوصول الذي يوفره متحف التجسس الدولي في واشنطن العاصمة ، يحتوي هذا التاريخ النابض بالحياة على وثائق لم تُنشر من قبل ويصعب العثور عليها - مطبوعة من عمليات مسح للنسخ الأصلية حيثما أمكن ذلك. من بينها The Zimmerman Telegram ، التي قادت أمريكا إلى الحرب العالمية الأولى ؛ رسائل من روبرت هانسن إلى رئيس التجسس السوفيتي ، إيذانا ببدء حياته المهنية المدمرة كجاسوس ؛ وأوراق حديثة مثل الملخص الرئاسي اليومي الذي أعلن أن بن لادن مصمم على ضرب الولايات المتحدة - تم تسليمه في أغسطس 2001.لقد أزعج الاهتمام العام بأسرار الدولة والتجسس بسبب صراعات الدولية الحالية ، وهذا الكتاب المثير للاهتمام