علم النفس والمخابرات

نبذة:تهدف هذه المحاولة البحثية بصورة محددة دراسة العالم السري لتطبيقات علم النفس الكبرى في مجال المخابرات، وإنه لأمر مشروع بالإدلاء بشهادة عن حسن أو سوء توظيف علم النفس. إن التجسس كان إحدى ثلاثة مهن بدائية ظهرت في بداية التجربة الإنسانية على هذا الكوكب: الشامان، والجاسوس، والعاهرة. وتختلف مسألة تحديد أي من تلك المهن التي اكتسبت سمعة رديئة أكثر من غيرها باختلاف الآراء، وليس هناك اختلاف في الرأي، مع ذلك، حول أي من المهن التي اكتسب سمعة أشد غموضًا. وفي اللغة العربية قد تستخدم تسمية المخبر أو العميل أو رجل الاستخبارات أو رجل المخابرات، وهم كلهم جواسيس. ويأتي هذا الجاسوس أو الجاسوسة من كل أوساط المجتمع بمختلف طبقاته الاجتماعية ومستوياته التعليمية والمهنية والأخلاقية. ومع تشابه تسميات «جاسوس» في اللغات المختلفة، هناك تشابه في ردود الأفعال نحو الجواسيس بالرغم من اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والمهنية والعلمية والأخلاقية، وحتى في هذه الأيام في وقت جعلت فيه مؤسسات التجسس الوطنية المتعددة عملية التجسس حقيقة راسخة، فإن كلمة الجاسوس ما زالت كلمة غير لطيفة، وهذا هو السبب الذي جعل مؤسسات التجسس تفضل أن تطلق على نفسها وكالة استخبارات، ومهما اعترفت الملاحظات الساخرة السياسية الحديثة بضرورة الحاجة إلى استطلاع متطفل على أفراد معينين في عالم محفوف بالأخطار، فإن التجسس ليس مهنة يفضلها الآباء لأبنائهم.الفهرس:الفصل الأول: مقدمةالتجسس بين الحقيقة والخيال.حروب المعلومات والجواسيس.منع نشر كتب التجسس.علم النفس والتجسس بين القشور واللبابصعوبات البحث السيكولوجي في مجال التجسس .مفارقات في تطبيقات علم النفس .خلاصة.الفصل الثاني: علم النفس والتحكم بالجملة: الاستعمار والحربالعلوم الاجتماعية والهيمنةعلم النفس والاستعمار في ألمانياعلم النفس والاستعمار والمخابرات في بريطانياالتطور الهائل لعلم النفس في أمريكاعلم النفس والبلاد البوتقة .علم النفس والحرب في ألمانيا.علم النفس والحرب في الاتحاد السوفيتيعلم النفس والحرب في أمريكاعلم النفس السوفيتي والأمريكي: الشبه والاختلاف.اسكنر وتدريب الحمم لتوجيه القنابلعلماء النفس ومكتب الخدمات الإستراتيجية في أمريكاعلم النفس والحرب الباردةالفصل الثالث: تطبيقات علم النفس في المخابرات الأمريكيةعلم النفس والمخابرات الأمريكية.غسيل الدماغ والمخابرات الأمريكيةضحايا الحرمان الحسي في «غرفة النوم».الباراسيكولوجيا والمخابراتمقياس وكسلر للذكاء: العضلة التحتية للمخابرات .سيكولوجيا الجنس والمخابرات.التنويم المغناطيس والمخابرات .علم النفس المخابراتي وتقييم العقول الخطيرة .تقانة التجسس وتعزيز استقبال الحواس.دعم المخابرات الأمريكية للبحث السيكولوجي .علياء نفس جواسيس وعلاء نفس في خدمة المخابرات .البحث السيكولوجي وتجاوز الحدود الأخلاقية..خلاصةالفصل الرابع: مخالب علم النفس والمخابرات الصهيونيةعلم النفس في الكيان الصهيونيالاستخبارات الصهيونية .سيكولوجيا اختيار وتدريب جواسيس الموسادنسبة الذكاء 140 والغواصة الصهيونية دولفين .حرب الموساد النفسية «عن طريق الخداع».سيكولوجيا الإرهاب: الإمبراطور واللص .استغلال الجمعيات السيكولوجية من قبل الموساد.الشخصية العربية في الدعاية الصهيونية .عدو عدوي صديقي أو فرق تسد...الموساد والعلاقات السودانية الصهيونية .«عملية موسى» و اعملية سبأ» لنقل اليهود الفلاشا.الرئيس النميري وجرعة الدواء .الاغتيالات المروعة بواسطة كيدون الموساد .الموساد واغتيال الفيزيائيين العرب .تخالب الموساد في اغتيال الأميرة ديانا ودودي .الفصل الخامس: علم النفس من الحرب إلى السلامحرب الخليج وصعاليك المنطقة.سيكو لوجيا حرب الخليج .حرب الخليج النفسية ما بين الدباغ والرشيدي.الموساد: الأسطورة التي تتقهقر.علم نفس السلام والمخابراتعلم النفس والدبلوماسيةالمخابرات الصهيونية ونوايا السلام العربية .ورش علم النفس ومفوضات السلام العربية -الإسر ائيليةالفصل السادس: علماء النفس العرب والتجكم بالقطاعيمفهوم التحكم عند علماء النفس العربالتأسيس التربوي لا الدفاعي لعلم النفسبعض قضايا علم النفس في العالم العربيمعوقات وتوطين علم النفس في العالم العربيالبحث السيكولوجي والتجزئةلا علم نفس في العالم العربي من غير علم نفس عبر ثقافيلماذا لا يستقيل أو ينتحر علماء النفس العرب.لا مخابرات من غير علم نفسمخالب علم النفس