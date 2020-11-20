أعلى مصعد بالعالم بالصور

أعادت الصين تشغيل أعلى مصعد خارجي بالعالم، والذي يقع وسط حديقة "تشانغجياجيه" بمقاطعة هونان الصينية، ويبلغ طوله 362 متراً، نقلاً عن موقع سكاي نيوز.ويطل المصعد على مناظر طبيعية بديعة، ويمكن للزوار الصعود إلى القمة خلال 88 ثانية فقط، من خلال استخدامه، وقد تم إعادة تشغيله مرة أخرى، بعد توقف تفشي فيروس كورونا المستجد، في البلاد.وهذه المنطقة تم استخدامها في فيلم "أفاتار" الحائز على جائزة الأوسكار، وتم تصويره فيها، وقام بإخراجه الأميركي جيمس كاميرون.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مدير الشركة التي تشغّل المصعد المعروف باسم "100 تنين"، ليو جي، أن "المكان مميز بمناظره الطبيعية، كما أن طبيعة الجرف الجيولوجية تعد مثالية لتركيب مثل هذا المصعد الذي يجذب السياح سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها".وقد فاز المصعد بثلاثة أرقام قياسية في سجل "غينيس"، كـأعلى مصعد خارجي في العالم، وأطول مصعد لمشاهدة معالم المدن، بالإضافة إلى أسرع مصعد للركاب بأكبر قدرة استيعابية، حسبما ذكرت الصحيفة الصينية.ويستقل المصعد ما يقارب من 8 آلاف سائح يوميا، ويبلغ ثمن تذكرة ركوبه 19 دولارا أميركيا، علما أن تكلفة تشييده بلغت حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية 13.7 مليون دولار.ويتكون المصعد من حجرتين زجاجيتين منفصلة تستوعب الواحدة منها ما يصل إلى 50 شخصا في وقت واحد.تعد حديقة غابة "تشانغجياجيه" الوطنية فريدة من نوعها، وتقع في مدينة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان الصينية، وهي واحدة من الحدائق الوطنية الموجودة في منطقة ولينجيوان، والمعلنة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.وتم إعلان الحديقة عام 1982 كحديقة وطنية أولى في الصين، وتبلغ مساحتها 397.5 كيلو مترًا مربعًا.وأدرجت اليونسكو حديقة تشانغجياجيه ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، في عام 2004