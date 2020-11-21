مشكلتي الطلاق العاطفي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
682
النقاط
51
السلام عليكم
اعاني من الطلاق العاطفي من طرف زوجي بدون سبب لا ادري لماذا؟؟ .وفي كل مرة اواجهه يقول لي هذا طبعي فالحب ليس شرط ان اقول احبك فيكفي ان اوفر كل مستلزمات البيت و كل وسائل الراحة في البيت يعتبر ان ما يوفره من حاجيات للبيت حب ....
مرت 5 اشهر على زواجنا ولم يتغير .....
ملاحظه: الحمد لله هو الذي اختارني للزواج و زواجنا مثل ما كنت اريده بالمفهوم الرائج زواج تقليدي.و فترة الخطوبة لم تكن مطولة .
 
tunisien93

tunisien93

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2020
المشاركات
46
النقاط
5
العمر
27
محل الإقامة
Sfax, Tunisie
الجنس
ذكر
زوجك طبيعي ، فكثير من الرجال لا يعبر عن الحب بالكلمات و يختار التعبير عن الحب بالأفعال و توفير مستلزمات البيت
 
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