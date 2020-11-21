السلام عليكم

اعاني من الطلاق العاطفي من طرف زوجي بدون سبب لا ادري لماذا؟؟ .وفي كل مرة اواجهه يقول لي هذا طبعي فالحب ليس شرط ان اقول احبك فيكفي ان اوفر كل مستلزمات البيت و كل وسائل الراحة في البيت يعتبر ان ما يوفره من حاجيات للبيت حب ....

مرت 5 اشهر على زواجنا ولم يتغير .....

ملاحظه: الحمد لله هو الذي اختارني للزواج و زواجنا مثل ما كنت اريده بالمفهوم الرائج زواج تقليدي.و فترة الخطوبة لم تكن مطولة .