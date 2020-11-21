بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( الإطعام فى القرآن ))

الإطعام :

هو رزق الفرد ما يتقوت به من طعام وشراب وقد ورد عنه التالى :

-أن من عقوبات الحنث باليمين المتعمد إطعام عشرة مساكين شرط أن يكون أكلهم من نفس أكل أهله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :

"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " .

-أن قاتل الصيد عمدا وهو محرم عليه من بين عقوباته إطعام عدد من المساكين مماثل لما صاد من الحيوانات لقوله بسورة المائدة :

"فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ".

-أن من بين عقوبات الظهار من الزوجة إطعام أى تأكيل (٦٠) مسكينا وفى هذا قال بسورة المجادلة :

"فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ".



-أن الزوج عليه رزق أى إطعام زوجته وأولاده لقوله بسورة البقرة :

"وعلى المولود له رزقهن ".

-أو ولى السفيه عليه رزقه أى إطعامه لقوله بسورة النساء :

"وارزقوهم فيها ".

-أن المسلمين يطعمون الضيوف كما فعل إبراهيم (عليهِ السلام)عندما ذبح عجل لضيوفه وفى هذا قال بسورة الذاريات :

"هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ".

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