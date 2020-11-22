الحمدلله

انا مسلمة

انا مسلمة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 فيفري 2017
المشاركات
59
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم حبيت نفررغ قلبي ونفرحكم معايا معنديش لمن نحكي ...عندي بزاف ملي طرحت موضوع في هذا المنتدى لي هو اني تلقيت رفض من طرف اهل العريس والحمدلله ربي حنين كريم بعد صبر كبير ودعاء وصلاة ربي فرج عليا وتقلبت الامور بعد ماكانت مستحيلة و الحمدلله قبلو وتهنينا وعقبال البنات لي مزالو يا رب ...
انا حبيت نوصللكم فكرة على هذا الموضوع انو جامي تفقدو الامل في ربي سبحانو ولا فالحياة في اي حاجة راكم متمنيينها بصح لازم صبر ولازم الانسان يكون متفطن علاخاطر بزاف ناس يحبو يآذو بزاف يغيرو ويحسدو الوقت لي رانا فيه بزاف صعيب لواحد ميديرش لامان في البشر يعني اقرب الناس ليك قادرين يآذوك ب الشي لي ميتصوروش عقلك بصح كي يكون ايمانكم بربي كبير والله ميقيسكم شيء ..
سلام
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,107
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحمد لله اختي وفقك الله لما يحبه و يرضاه ربي يهل ليك ان شاء الله ادعي معاك يسهل اموري ان شاء الله
 
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