من فضلو الكبيرفالله الحمد والشكر جامي

أنا بنت من الشرق الجزائري ربي رزقناجعناش أو تشردنا، بصح عشنا الحرمان بطريقة أخرىبابا كان يخدم في السلك (الشرطة) دخلو مليح يخلص فايت 5أو 6ملاين بصح مع الأسف ليس أب صالح وغير مسؤول وزيد بخيل والخ ، وفاسد وإضافة يوجد الكثير من الناس يسالوه دراهم وتخيلو خالو توفو وهو يسالوا مليون ونص ومخلصوش؟ وبحدانا حداد زوالي مسكين خدم لينا الباب ما مخلصوش تاني يسالوا ميتنلف وفئة من الناس لديهم دين عليه ومخلصهمش ،وما كانش مسؤؤل لا مع ماما ولا معانا أنا وخويا لاربنا لاعلمنا الدين والعيد يجي ويروح وعبر سنوات ،وما يشريش لينا حتى أضحيةبورطون عندوا الدراهم كل مرة كنت نقول في قلبي: "الرزق ماشي من عندوا، الرزق من عند ربي الصبر وخلاهو كل عيد أضحى نحزن أنا وأمي كنشمو ريحة اللحموصدقوني مرة وحدة شرى لينا بسبب أنو الناس نشعوه كنا صغار ومرة راجل خالتي صدقو علينا ومرة أخرى راجل خالتي الاخرى جاب لينا فقط تخيلوا كنا صغار ودركا كبرنا سنوات طوال والله والله لاضحينا كل عام يمر هكاكا؟و منذ سنوات أبي ، رحل، طلّق ماما، وتزوج وحدة أخرى في الصحراء بويسك عندها دار وطونوبيل و أمي طلقها خاطر زاولية ملي كنت أنا 12سنة وخويا 14سنة وطيشنا ورمانا وكان لايفرحنا لارمضان لاعيد صغير لاعيد كبير يضحّي لنفسو مع مرطوا الا تخدم في المحكمة وتخلص أكثر من 7ملاين تاع الصحراء ونحنا سامح فينا وماشي نحسب ليهم الحمدلله شبعانةما نحكي في الواقع المؤلم الي كاين...،وأنا اليوم تعلمت نعيش بكرامتي، وتأكدت بلي ربي هو اللي يكفيني و الي حيرزقني بلا بيه وما بقيتش على تواصل معاه، ما يعنيليش والو، ومنحكيش معاه مام يتصل بيا لاأرد وأمي في العيد الصغيرقاتلي عادي أحكي معاه وهزي عليه رفضت،لكن بين ونفسي قلت اذا لقيتو نسلم عليه خاطر نحب نرضي ربي، ماشي نرضيه هو،و نسلم عليه ببرود، وندعيلو من بعيد، ماشي حب فيه، بصح أداء لحق الله خاطر الأب اللي يطفّي الأمان في قلب بنتو، يطفّي مكانتو في حياتها للأبد،أنا اليوم فتاة شابة وأخي تاني شاب متخرجين الاثنين من الجامعة بفضل ﷲ ﷻ و وبفضل تعب أمي أخي أستاذ رياضيات لكن بلا عمل وأنا ماستر 2 بلا عمل أيضا ما واقفة، مؤمنة، وصابرة....وعندي يقين بلي ربي ما يضيعش صبر عبد توكل عليه ربي راح يعوضني برجل تقي نقي يكون لي سند ويكون عوض عادل على كل لحظة وجع عشتها فيارب إحفظلي عائلتي الصغيرةأمي وأخي وأزقهم الخير والهناء والطمأنينة، يارب إحفظلي ماما خاطر هي إلى تعبت وصبرت وجاهدت علينا تبخست طاحت ناظت تهانت على جالوا وأرزقها حجة ولا عمرة، وإشفيها شفاء ما بعده مرض وأغمرها بلطفك ورضاك،أنا ما إخترتش الحياة الصعيبة بصح كانت قدري وأنا راح نصنع من ألمي قوة، ومن فشلي بداية نجاح، ومن جرحي عزيمة خاطرني صبرت وما نخافش غير من ربي سبحانو،أنا هدفي في الدنيا " نعمل أعمال صالحة تقربني الا ﷲ ونجاهد نفسي جهاد خالص وجهاد حق باه نرضي رب العالمين، ونرحل من هذا العالم بحسن الخاتمة و نعيش في نعيم القبر، ونمسك كتابي بيميني، ويحاسبني ربي حساب يسير، ونتجاوز الصراط المستقيم، وأفوز بالجنة بإذن الله تعالى"لانو رضا ربي هو أقصى غايتي، ومنو نستمد قوتي وصبري ويقيني و ربي راو راح يعوضني، يا عبر المدى القريب يا عبر المدى البعيد متأكدة أنا متيقنة و محتبسةونوكل ربي على أبي خاطر دموعأميبالأمس وهيا تبكي وتوكل في ربي عليه فوق السجادة في يوم عرفة دموعها غالية ومؤلمةعذبها عذبها عذبها وظلمها غلطت عمرها كتزوجت بيه، ما حتشي نورمال دوام الحال من المحال وياخوتي نهار لطلقها تحلل فيه أمام القاضية باه ميطلقاش وتبكى تبكي مسكينة أمام القاضية قتلوا أرجوك مطلقنيش أرجوك اذا حاب تتزوج تزوج ما مطلقنيش أمنوني ماهو أصر بوسمح فاها وفينا ونحنا صغار حتى قاتلها القاضية متبكيش ومتسحليليش ليه أأميأمي امراة شريفة وبنت أصل فحلة ومناضلة تعبت ياسر على جالنا والظهر أو يأذن في هذا اليوم المبارك واليوم الجمعة 6جوان 2025 الساعة 13:07 والناس فرحانة فيه ستقف أمام ﷲ وتحاسب أشد حساب وربي يعاقبك ،و بإذن الله تعالى يقدرني رب العالمين ويرزقني زوج مؤمن ونكون أسرة مع زوجي ونجيب أطفالونعوظها وونولي نجيبها هيا وأخي يعيدوا عندي في داري مع راجلي لحب ﷲ رب العالمين ونضحى في داري وليس ذالك على الله بعسير، خاطر ربي كريم ورحيم و يقينا سأعوظ يقيناوزيد أمنوني وقعت في مشكل كبير مع أخي اوت تاع سنة 2023 لميت قشي وأموري وخرجت إتصلت بيه باه يديني رفض وقعدت عند لفامي و بسيف لاجاء داني قعدت معاه مدة في الصحراء أبخا رجعني قلق مني مرطو عاملتني مليح ما كانت حابة نروح من حقها خاطر اي دارها هو معندو والوا ميكساب والوا لانو فاسد ايا رجعني وحطني في نص الطريق بقشي وراح وخلاني وأقسم بالله العلي العظيم اخوتي خلاني في نص الطريق بزوز كابوات وراح هرب ملقيت وين نروح؟؟وأنا ولية لاعمل لامال وصغيرة حتى روحت لخالتي حكمتني هيا والزوج تاعها ونشفى راجل خالتي قالي (باباك هرب وخلاك)عندو الحق و كثر خيرهم ربي يحميهم ويرزقهم جنة الماوئ كثر خيرهم ستروني ربي يسترهم وخالتي ربي يحفظ لها زوجها وأطفالها ،أو جامي ننساها جامي ننسى عبالكم خوتي تاني كيكنت عندو في الصحراءنظاراتي الطبيبة كانت مكسرة لاني منشوفش مليح ايا تكسرت وليت نبيس فاها بتيب جابوا سوبر كولا قصدي شريط يلصق وهو يشوف فيا و لاداني لطبيب العيون؟ ولا غظتوا؟ كنت قاعدة فوق قلبوا يحوس غير وقتاه يتهنى ويتخلص مني ويبقى مع مرطوا وحدهم نوكل عليك رب العالمين ربي يتولاه يأبي ،والحمدالله اليوم أموري تريقلت وفي تحسن بفضل وكرم رب العالمين أنا من جهة نحسن في علاقتي بالله ومن جهة عرفت حقيقتو بلي أب غير مسؤؤل وميؤؤس منوا وأمي قاتلي مرة كلمة كنت في بداية العشرينات قاتلي بنتي (كون نموت يكلولك) وصحصحصح،مامعليش اليوم رجعت إجتمعت مع أمي وأخي ولله الحمد والشكر ملئ السموات وملئ الارض ومقررة بغوكغامي نحسن علاقتي مع ربي ونتمسك بيه ونجاهد نفسي باه نطبق ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وبمساعدة ربي ونفسي يقينا سأحقق السعادة والفلاح والنجاح والخير والتوفيق في الدارين ....أنا أخوتي متيقنة ستفرج،وأبي نوكل عليه رب العالمين ومنقاطعوش عبادة لله ومنحكيش معاه ما اذا لقيتو نسلم عليه لانو بالنسبة ليا ميت بالحياة وغير موجود والله والله منحب نكون من أهل عقوق الوالدين والعياذ بالله لانها من 7الموبيقات أقصد السبع الكبائر عارفة ديني عارفة حقوقي وواجباتي على والديا ما كاين أباء ميستهالوش يكونو آباء ومنهم باباللأسفونصيحة الا مينجمش على مسؤؤلية الزوجة والاطفال لايتزوجوالا أبيه أو باباها متهلي فيه او فاها ومسؤؤل ووصالح ويفرحكم يكون بار بيه ،نحبكم في الله إخوتي،وعيد أضحى مبارك وسعيد ليكم كامل ولكل الأمة الإسلامية وربي يهني كل ولية ويفرج علاها وعلى كل مغبون برك قلبي تنفخ حبيت نبرتاجي معكم قصتي والله يعلم صادقة في كلامي كامل،دعواتكم بأن أفوز بالجنة إخوتي ومتكونش علاقتي السيئة بأبي البخيل الغير مسؤؤل سببا في سقوطي في نارجهنم والعياذ باللهرغم ذالك الدنيا فانية اللهم صفي قلوبي على أبي وصلح علاقتي بيه كي لايكون سبب في سقوطي في الجحيم والعياذ بالله والله والله نخاف من لسعة النار فمبالك بنار جهنم إخوتي،دعواتكم بتفريج هذا الكرب وأنو ربي يهديني ونرجع نتواصل مع أبي عبادة في ﷲ رب العالمين،تحياتي لكمفي أمان الله وحفظهسلام عليكم