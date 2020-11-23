بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( إركبوا تلك القوارب))

قوارب في بحر الحيــــاة

أركبوها لتحققوا النجـــاة



.,.(( قارب الدعاء )).,.

هذا القارب طب القلوب

بلسم الصدور

وراحة النفوس

إنه قارب الدعاء لله عز وجل

بخشية وريبة وخشوع وخضوع

ومن قلب صادق يملؤه الشوق للقياه

والحنين إلى جنانه



.,.(( قارب العيون )).,.

للعيون أسرار وأبواب ومن أبوابها قد تكون

همسه , وعتاب , و شوق , و حب

و حزن , و شفقة , ورحمة , ودعوة

ولكل منهم نظرة ..

تحمل الشيء الكثير في قلب صاحبها



.,.(( قارب القلوب )).,.

هناك قاربٌ تتود إليه وتحن إليه

تحاول التقرب منه لتجد لك مكان لتبحر فيه

لأن صاحبه يستحق منك ذلك

وهناك قلب

تندم على الأيام والسنين التي مضت ولم

يتسنى لك ولم تجمعك الأيام به لمعرفته

وعندما تعرفه تتمنى أن تغوص فيه

لتتعرف عليه أكثر وتتعلم منه

ولتكتشف الكثير مما يحمل في جعبته

والماهر من يستطيع أن يصطاد تلك القلوب

الطاهرة والنقية التي تحمل حب الله ورسوله

تلك القلوب النادرة التي حينما تسكنها

تجد نفسك قد سكنت أطيب القلوب

وأحبها إلى وجدانك



.,.(( قارب التضحية )).,.

من الرائع أن نضحي ..

ولكن هل هناك أشخاص فعلاً يستحقوا

أن نضحي من أجلهم ..؟؟

الإجابة ..

نعم قلة هم من يستحقون تلك التضحية

فإذا ضحى الأنسان لاينتظرالمقابل

لأن التضحية أرفع من أن نضع لها مقابل

إذا ضحيت لاتتمنَن لمن ضحيت من أجلهم

وتقول أنا فعلت كذا وكذا من أجلكم

فالتضحية لاتقدر بثمن

كم هي رائعة إذا كانت بصمت وكتمان بحيث

يستشعر من ضحيت من أجله بعظم ماتقدم من أجله



.,.(( قارب التواضع )).,.

قارب الوصول إلى القلوب دون تكلفه

قارب يشعرك بأنك شخص في هذه الحياة

محب ومحبوب لم تغرّك زخارف الدنيا الفانية

فالتواضع زهد عن الدنيا

به لم تغتر على ما أنعمه الله عليك دون خلقه



.,.(( قارب المصافحة )).,.

ماأجمل أن نبادر بالسلام

على من نعرف وعلى من لانعرف

كما أمر ديننا الحنيف

فالمصافحة طريق لكسب الود بين الناس

لنتعلم معاً كيفية المصافحة وهي :

أولاً : بادر من تصافحة بإبتسامة ود

ثانياً : أمسك بيديه إلى أن يبعدها هو عنك

ثالثاً : ضع يديك اليسرى على كتفه

لتشعره بتلك اللمسة الحانية تجاهه



.,.(( قارب المعاملة )).,.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك

تُعامل الناس بالطيبة والإحترام والأخلاق الحسنة

والحنان والعطف وحسن الحوار

سوف تجد ماتتعامل به ثمر يانع يثمر في حياتك

لأنك كـسبت أعظم كنز وهو حبهم

وإذا تعاملت بالقسوة وعدم الاحترام والتقليل

من شأنهم سوف تجد منهم مالا يحمد عقباه



.,.(( قارب الخسارة )).,.

تصرفات هوجاء وحمقاء قد يتصرفها

البعض فيجد من حوله ينفر منه

يجرح ويقسى ويكابر على أفعاله

تصرفات قد تجعلنا نخسر أحبتنا

ولا نلبث سويعات إلا وجدناهم

في ذلك القارب بعيدين عنا

فإذا وجدنا أناس تستحق أن نحافظ عليهم

فيجب علينا التمسك بهم بأحبالنا المتينة والقوية

بتعاطفنا ورقة قلوبنا

بحبنا لهم وحبهم لنا تزيد أوصار المحبة

فلا نخسرهم أبداً مهما كان ومهما حدث



.,.(( قارب الصمت )).,.

قارب يسير فيه كلا منا على حسب

قوة صمته وحاجته له

قد نصمت لكي لانضايق الآخرين

قد نصمت لأننا نجدهم سعداء

فنكتفي بذلك

قد نصمت لأننا عاجزين عن الحديث

وعن التعبير عما في خلجات أنفسنا



.,.(( قارب الظروف )).,.

البعض لديه القدرة الفائقه والتصدي

لظروف الزمن التي تجعله يبتعد عن أحبابه

فنجده والله يصارعها بكل ما يملك

فيتخطى الحواجز لكي يحافظ على كل شيء جميل

في حياته والبعض يستسلم لتلك الظروف القاهره

فنجده قد استسلم نتيجة ماتجده في خضم هذه الحياة



.,.(( قارب الفراق )).,.

أحبب من شئت فإنك مفارقه

في هذه الدنيا الفانية لابد من الفراق.​