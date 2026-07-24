أفتخر أني جزايري

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
في كل مرة تتعرض فيها الجزائر لمحنة يثبت شعبها أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال بل هو أفعال
و مواقف تجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء وما تشهده بلادنا من حرائق الغابات أعاد إلى الأذهان
صورا خالدة من تاريخ ثورة نوفمبر المجيدة حين توحد الجزائريون للدفاع عن وطنهم بروح واحدة وعزيمة
لا تلين واليوم تتكرر المشاهد نفسها حيث يقف الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية
و مختلف الأسلاك الأمنية في الصفوف الأولى يواجهون ألسنة اللهب بكل شجاعة وإخلاص ويقدمون
أروع صور التضحية من أجل حماية الأرواح والممتلكات وفي المقابل يهب الشعب الجزائري من كل ربوع
الوطن ليؤكد أن الجزائر تجمع أبناءها في السراء والضراء فيتسابق المواطنون إلى إغاثة المتضررين
و يفتحون بيوتهم لاستقبال العائلات المنكوبة ويقدمون المساعدات الغذائية والأدوية والمياه
و يشارك الشباب في حملات التطوع لإخماد الحرائق ومساندة فرق الإنقاذ في صورة حضارية تعكس
المعدن النفيس للشعب الجزائري الذي تربى على قيم التكافل والتضامن وحب الوطن إن هذه المواقف
ليست غريبة عن أبناء الجزائر فهم أحفاد الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستلهموا
من ثورة نوفمبر روح التضحية والفداء فكل جزائري يحمل في قلبه عهدا بأن تبقى الجزائر عزيزة
قوية مهما اشتدت المحن وستظل هذه الوحدة الوطنية أعظم قوة تواجه بها الجزائر كل التحديات
لأن شعبها يؤمن بأن الوطن أمانة وأن الدفاع عنه واجب وأن التضحية من أجله شرف لا يضاهيه
شرف حفظ الله الجزائر أرضا وشعبا وجيشا وحمى رجال الحماية المدنية وكل من يسهر على أمنها
وسلامتها ورحم الله من فقدوا أرواحهم وجعل وطننا دائما موحدا شامخا بأبنائه الأوفياء.


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المُعرّفات باللغة العربية:

@أشرقت روحي @الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerH
 
شكرا
 
قمت بنشر موضوع مفيد الأسرة ، ممكن اطلاع على منشوري
 

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