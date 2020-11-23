hakim homsy
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كيف تساعدين طفلك على النوم
هل تعانين مع طفلك بالنوم ؟
هذه بعض الأساليب التي يمكنك اتباعها لمساعدة طفلك على النوم دون متاعب
– القماط (قطعة قماش يتم لفها حول جسم الطفل) يجعله أكثر هدوءاً وينام بشكل أفضل وأطول.
– الحد من طول القيلولة خلال النهار، لكي لا يتأثر نومه ليلا.
– استخدمي الضوضاء البيضاء، مثلا يمكن وضع مروحة في منتصف الغرفة، في غير توجيه مباشر على الطفل
- اختاري روتينا يوميا مناسبا لمساعدته على النوم، مثل غناء أغنية مثلا
– لا تتحدثي كثيرا إذا استيقظ طفلك ليلا، وإن بكى، أمهليه بعض الوقت لإعادة توطين نفسه على النوم مرة أخرى.
– ضعيه في السرير إن كان في حالة نُعاس، وهذا يُساعدك في تعويده على النوم المُستقل مُستقبلا
– تغيير الحفاض قبل النوم وعدم تركه لحين استيقاظه ليلا، حتى لا تكون هناك صعوبة في نومه مرة أخرى.
_ طبعا ولا ننسى في النهاية أن تختاري مفارش ومخدات عالية الجودة.
هل لديك اساليب اخرى تستخدمينها ؟؟
هل تعانين مع طفلك بالنوم ؟
هذه بعض الأساليب التي يمكنك اتباعها لمساعدة طفلك على النوم دون متاعب
– القماط (قطعة قماش يتم لفها حول جسم الطفل) يجعله أكثر هدوءاً وينام بشكل أفضل وأطول.
– الحد من طول القيلولة خلال النهار، لكي لا يتأثر نومه ليلا.
– استخدمي الضوضاء البيضاء، مثلا يمكن وضع مروحة في منتصف الغرفة، في غير توجيه مباشر على الطفل
- اختاري روتينا يوميا مناسبا لمساعدته على النوم، مثل غناء أغنية مثلا
– لا تتحدثي كثيرا إذا استيقظ طفلك ليلا، وإن بكى، أمهليه بعض الوقت لإعادة توطين نفسه على النوم مرة أخرى.
– ضعيه في السرير إن كان في حالة نُعاس، وهذا يُساعدك في تعويده على النوم المُستقل مُستقبلا
– تغيير الحفاض قبل النوم وعدم تركه لحين استيقاظه ليلا، حتى لا تكون هناك صعوبة في نومه مرة أخرى.
_ طبعا ولا ننسى في النهاية أن تختاري مفارش ومخدات عالية الجودة.
هل لديك اساليب اخرى تستخدمينها ؟؟