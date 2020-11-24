إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( كبار السن البركة الخفية ))
كبار السن : فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا !!
كبار السن : فقدوا والديهم وفقدوا كثيراً من رفقائهم ،
فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان .
كبار السن : لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل
فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى !!
كبار السن : قد يرقدون ولا ينامون ،
وقد يأكلون ولا يهضمون ،
وقد يضحكون ، ولا يفرحون ،
وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم .
كبار السن : يؤلمهم بُعدُك عنهم ،
وانصرافُك من جوارهم ،
واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم .
كبار السن : يحتاجون من يسمع لحديثهم ،
ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيداً بوجودهم .
كبار السن : أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم .
كبار السن : حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير ...
فهل من عاقل .
كبار السن : يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ،
وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ،
ويداً حانية تمتد لأفواههم ،
وعقلاً لا يضيق برؤاهم .
كبار السن : يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولى
ويزداد بعداً وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا .
كبار السن : لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه .
كبار السن : غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل ...
ينتظرون الداعي ليلبوه .
كبار السن : قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول ...
فأغتنم قبل نفاد الرصيد .
كبار السن : هم الأب ، والأم ، والجد ، والجدة ،
وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .
اجعلهم يعيشون أياماً سعيدة ، ولياليَ مشرقة
ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة
حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .
هم كبار السن الآن ، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ ...
فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !
كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى .
سلامٌ على كبارِ السن ...
وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( كبار السن البركة الخفية ))
كبار السن : فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا !!
كبار السن : فقدوا والديهم وفقدوا كثيراً من رفقائهم ،
فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان .
كبار السن : لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل
فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى !!
كبار السن : قد يرقدون ولا ينامون ،
وقد يأكلون ولا يهضمون ،
وقد يضحكون ، ولا يفرحون ،
وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم .
كبار السن : يؤلمهم بُعدُك عنهم ،
وانصرافُك من جوارهم ،
واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم .
كبار السن : يحتاجون من يسمع لحديثهم ،
ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيداً بوجودهم .
كبار السن : أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم .
كبار السن : حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير ...
فهل من عاقل .
كبار السن : يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ،
وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ،
ويداً حانية تمتد لأفواههم ،
وعقلاً لا يضيق برؤاهم .
كبار السن : يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولى
ويزداد بعداً وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا .
كبار السن : لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه .
كبار السن : غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل ...
ينتظرون الداعي ليلبوه .
كبار السن : قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول ...
فأغتنم قبل نفاد الرصيد .
كبار السن : هم الأب ، والأم ، والجد ، والجدة ،
وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .
اجعلهم يعيشون أياماً سعيدة ، ولياليَ مشرقة
ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة
حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .
هم كبار السن الآن ، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ ...
فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !
كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى .
سلامٌ على كبارِ السن ...
وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن ...