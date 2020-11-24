بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( كبار السن البركة الخفية ))

كبار السن : فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا !!

كبار السن : فقدوا والديهم وفقدوا كثيراً من رفقائهم ،

فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان .

كبار السن : لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل

فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى !!

كبار السن : قد يرقدون ولا ينامون ،

وقد يأكلون ولا يهضمون ،

وقد يضحكون ، ولا يفرحون ،

وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم .

كبار السن : يؤلمهم بُعدُك عنهم ،

وانصرافُك من جوارهم ،

واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم .

كبار السن : يحتاجون من يسمع لحديثهم ،

ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيداً بوجودهم .

كبار السن : أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم .

كبار السن : حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير ...

فهل من عاقل .

كبار السن : يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ،

وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ،

ويداً حانية تمتد لأفواههم ،

وعقلاً لا يضيق برؤاهم .

كبار السن : يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولى

ويزداد بعداً وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا .

كبار السن : لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه .

كبار السن : غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل ...

ينتظرون الداعي ليلبوه .

كبار السن : قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول ...

فأغتنم قبل نفاد الرصيد .

كبار السن : هم الأب ، والأم ، والجد ، والجدة ،

وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .

اجعلهم يعيشون أياماً سعيدة ، ولياليَ مشرقة

ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة

حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .

هم كبار السن الآن ، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ ...

فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !

كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى .

سلامٌ على كبارِ السن ...

وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن ... ​