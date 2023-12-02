إيـاك و كـبار السـن ‼

قد يرقدون ولا ينامون ، وقد يأكلون ولا يهضمون ، وقد يضحكون ، ولا يفرحون ، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم

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كبار السن : يؤلمهم بُعدك عنهم ، وانصرافك من جوارهم ، واشتغالك بهاتفك في حضرتهم .

كبار السن : لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى !!

كبار السن : حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء بل وأهم من ذلك بكثير

فهل من عاقل .

كبار السن : قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول ...

فأغتنم قبل نفاد الرصيد .

كبار السن : فقدوا والديهم وفقدوا كثيراً من رفقائهم ، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان

كبار السن : الكلمة التي كانت لا تريحهم حال قوتهم الآن تجرحهم والتي كانت تجرحهم الآن تذبحُهم !!

كبار السن : لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه .

كبار السن : يحتاجون مَن يسمع لحديثهم ، ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيداً بوجودهم .

كبار السن : غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل ...

ينتظرون الداعي ليلبوه .

كبار السن : يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ، وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ، ويداً حانية تمتد لأفواههم ، وعقلاً لا يضيق برؤاهم .

كبار السن : هم الأب ، والأم ، والجد ، والجدة ، وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويَبِسَت مشاعرهم.

اجعلهم يعيشون أياماً سعيدة ، ولياليَ مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .

كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى .

سلامٌ على كبارِ السن ... وسلامٌ على مَن يراعون كبارَ السن ... "

هم كبار السن الآن ، وسيذهبون،، وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ ...

فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !

حفظ الله اهلينا .. ورحم كبارنا ومَن سبقنا الى جنات عليين.

اللهم امين