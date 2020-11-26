انها حياتي انا .... ولكنه ابي ؟؟؟؟ ما الحل

سلام عليكماعتذر جدا جدا ... والله راني مشغولة ذو ليامات مش ندير في مواضيع جدد ومش ندخل حتى ... هم ذك بدلونا لبروقرام للمرة الثالثة ولينا نقراو نهار بنهار على جال لي يسكنو بعيد ميجيهمش النقل المدرسي المهم والاهمجبتلكم واحد الموضوع كالعادة من رحم المجتمعيتعلق بوحدة نعرفها قام الوالد او ابيها بتزويجها هي اكثر مني بعام بيها شيعت مديركي عيطت نسقسي عليها وعلاه بطلت ملقري معاودتش العام قالت انا كأي فتاة سمعت كلمة الاب نتاعي والعايلة نتاعيمحبيتش نعصيهم لامر تافه !!!! المسكينة متعرفش مانبا واش معنا زواج ومتعرفش واش هي المسؤولية لي جايتها وهي صغيرة في السن هذي اولا وثانيا زعم علاه اذا مكنتش ومرضيتش بقرار ابي راح نكون متمردة عليه وعلى العايلة نتاعي ؟؟؟ كاين وكاين وقرار كيما هذا راهي حياااة مش لعبةهي وصفة القرار بالتافه هذي ان دل على شيء يدل على انو المسكينة راح تسوفري في حياتها .انا ابي كي راه شايفنا مش نتع زواج لي يجي يقولو بنتك الصغيرةيقولو هذيك راح نخليها معاياوالمشكل ذك البنت هذيك ابيها مدللها لأببببببعد حد راه محيرنيوالراجل لي مدولها مش كافي روحي وهو تاني صغير !!! كي عشا من لافامي نتاعو مدهالو والله راهي محيرتني كنت على شفا كلمة ونقولها اتمردي وقولي رايك لانها حياتك انت مش حياة واحد اوخرانت لي تقري لكن سكت في اخر لحظة منعرف واش لي منعني....ارائكم تهمني وشكرا