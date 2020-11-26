انها حياتي انا .... ولكنه ابي ؟؟؟؟ ما الحل

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
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سلام عليكم
اعتذر جدا جدا ... والله راني مشغولة ذو ليامات مش ندير في مواضيع جدد ومش ندخل حتى ... هم ذك بدلونا لبروقرام للمرة الثالثة ولينا نقراو نهار بنهار على جال لي يسكنو بعيد ميجيهمش النقل المدرسي المهم والاهم
جبتلكم واحد الموضوع كالعادة من رحم المجتمع
يتعلق بوحدة نعرفها قام الوالد او ابيها بتزويجها هي اكثر مني بعام بيها شيعت مدير
كي عيطت نسقسي عليها وعلاه بطلت ملقري معاودتش العام قالت انا كأي فتاة سمعت كلمة الاب نتاعي والعايلة نتاعي
محبيتش نعصيهم لامر تافه !!!! المسكينة متعرفش مانبا واش معنا زواج ومتعرفش واش هي المسؤولية لي جايتها وهي صغيرة في السن هذي اولا وثانيا زعم علاه اذا مكنتش ومرضيتش بقرار ابي راح نكون متمردة عليه وعلى العايلة نتاعي ؟؟؟ كاين وكاين وقرار كيما هذا راهي حياااة مش لعبة
هي وصفة القرار بالتافه هذي ان دل على شيء يدل على انو المسكينة راح تسوفري في حياتها .
انا ابي كي راه شايفنا مش نتع زواج لي يجي يقولو بنتك الصغيرة
يقولو هذيك راح نخليها معايا
والمشكل ذك البنت هذيك ابيها مدللها لأببببببعد حد راه محيرني
والراجل لي مدولها مش كافي روحي وهو تاني صغير !!! كي عشا من لافامي نتاعو مدهالو والله راهي محيرتني كنت على شفا كلمة ونقولها اتمردي وقولي رايك لانها حياتك انت مش حياة واحد اوخر
انت لي تقري لكن سكت في اخر لحظة منعرف واش لي منعني
....
ارائكم تهمني وشكرا
اعتذر جدا جدا ... والله راني مشغولة ذو ليامات مش ندير في مواضيع جدد ومش ندخل حتى ... هم ذك بدلونا لبروقرام للمرة الثالثة ولينا نقراو نهار بنهار على جال لي يسكنو بعيد ميجيهمش النقل المدرسي المهم والاهم
جبتلكم واحد الموضوع كالعادة من رحم المجتمع
يتعلق بوحدة نعرفها قام الوالد او ابيها بتزويجها هي اكثر مني بعام بيها شيعت مدير
كي عيطت نسقسي عليها وعلاه بطلت ملقري معاودتش العام قالت انا كأي فتاة سمعت كلمة الاب نتاعي والعايلة نتاعي
محبيتش نعصيهم لامر تافه !!!! المسكينة متعرفش مانبا واش معنا زواج ومتعرفش واش هي المسؤولية لي جايتها وهي صغيرة في السن هذي اولا وثانيا زعم علاه اذا مكنتش ومرضيتش بقرار ابي راح نكون متمردة عليه وعلى العايلة نتاعي ؟؟؟ كاين وكاين وقرار كيما هذا راهي حياااة مش لعبة
هي وصفة القرار بالتافه هذي ان دل على شيء يدل على انو المسكينة راح تسوفري في حياتها .
انا ابي كي راه شايفنا مش نتع زواج لي يجي يقولو بنتك الصغيرة
يقولو هذيك راح نخليها معايا
والمشكل ذك البنت هذيك ابيها مدللها لأببببببعد حد راه محيرني
والراجل لي مدولها مش كافي روحي وهو تاني صغير !!! كي عشا من لافامي نتاعو مدهالو والله راهي محيرتني كنت على شفا كلمة ونقولها اتمردي وقولي رايك لانها حياتك انت مش حياة واحد اوخر
انت لي تقري لكن سكت في اخر لحظة منعرف واش لي منعني
....
ارائكم تهمني وشكرا