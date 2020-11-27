معشوقة الجماهير لخر فيكم مايلحقش



كيف أحوالكم أهل اللمة

اليوم رانا مع معشوقة الجماهير والشتاء يكون برعايتها

إنها البرتقال

(العنوان اني خلطتو ماتضحكوش ) السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهكيف أحوالكم أهل اللمةاليوم رانا مع معشوقة الجماهيروالشتاء يكون برعايتهاإنها البرتقال(العنوان اني خلطتو ماتضحكوش

البرتقال الحلو

و يعرف في بعض البلدان باسم البرتقال السكري ، و هو من أجمل و أهم أنواع البرتقال، و يمتاز بخلوه من الطعم اللاذع الذي يميز الحمضيات ، بوجه عام كما أنه يتميز بأهميته الأقتصادية ، و ذلك لأنه يتم استخدامه في تصنيع العصائر الطبيعية ، لقلة أليافه و جمال طعمه .

البرتقال اليوسفي

و هو أصغر حجما من البرتقال العادي ، و يمتاز بسهولة نزع قشوره و سهولة إخراج فصوصه ، و يمتاز بمذاقه الذي يخلو من الطعم الحمضي ، و يميل إلى الحلاوة ، و هناك بعض السلالات من هذا النوع من البرتقال ، يعرف باسم برتقال ساتسوما ، و هذا النوع من أهم أنواع الفواكه ، التي يمكن إستخلاص سكر الفاكهة ، منه لزيادة نسبة السكريات به و قلة بذوره .

برتقال سيفيل

و يعرف أيضا باسم البرتقال الحمضي ، و أشهر الأماكن لزراعة هذا النوع من البرتقال جنوب إيطاليا و أسبانيا ، و يعرف باسم سلالة برجاموت ، كما أن هذه السلالة موجودة أيضا في صقلية ولكن بصورة أخرى شديدة النكهة ، لذا فهذا النوع الصقلي يتم استخدامه ، في صناعة العطور .

البرتقال أبو سرة

و قد سمى بهذا الأسم ، لأنه يعلوه منطقة ذات نتوء تشبه السرة ، و يتميز بطعمه الحمضي ، المائل إلى السكر .

برتقال الكمكوات

و يعرف أيضا باسم البرتقال الياباني ، أو البرتقال الذهبي ، و يمتاز هذا النوع من البرتقال بصغر حجمه ، حتى أنه حين تراه من بعيد ربما تظنه بلح أصفر ، و البرتقالة الواحدة مقسمة من الداخل إلى ثلاثة فصوص فقط ، و لكل فص بذرة واحدة ، و يمتاز بطعمه الحلو المائل إلى الحمضية ، كما أنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية .



و هذا النوع من البرتقال يعرف أيضا بالبرتقال النجمي ، و ينتشر بشكل بالغ في منطقة أندونيسيا برتقال الكارامبولاو هذا النوع من البرتقال يعرف أيضا بالبرتقال النجمي ، و ينتشر بشكل بالغ في منطقة أندونيسيا ، و جنوب الصين و ماليزيا ، و هي ثمار خفيفة تشبه حبة الفلفل ، و لها العديد من الفوائد و منها تقليل ظهور علامات تقدم السن ، و علاج نزلات البرد و تخفيف الصداع ، و علاج بعض المشاكل في القولون كما أنها مدرة للحليب .



و يمتاز هذا النوع من البرتقال المسمى ب البرتقال أبو دمو

، و يعرف أيضا ببرتقال دم الزغلول . البرتقال الاحمر ابو دموو يمتاز هذا النوع من البرتقال المسمى ب البرتقال أبو دمو ، بصغر حجمة ، فضلا عن لونه الأحمر الداكن ، و هذا اللون الأحمر يرجع لاحتوائة على الأنثوسيانين، و يعرف أيضا ببرتقال دم الزغلول .