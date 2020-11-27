معشوقة الجماهير لخر فيكم مايلحقش

*amani*
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف أحوالكم أهل اللمة
اليوم رانا مع معشوقة الجماهير والشتاء يكون برعايتها
إنها البرتقال
(العنوان اني خلطتو ماتضحكوش)
البرتقال الحلو
و يعرف في بعض البلدان باسم البرتقال السكري ، و هو من أجمل و أهم أنواع البرتقال، و يمتاز بخلوه من الطعم اللاذع الذي يميز الحمضيات ، بوجه عام كما أنه يتميز بأهميته الأقتصادية ، و ذلك لأنه يتم استخدامه في تصنيع العصائر الطبيعية ، لقلة أليافه و جمال طعمه .
البرتقال اليوسفي
و هو أصغر حجما من البرتقال العادي ، و يمتاز بسهولة نزع قشوره و سهولة إخراج فصوصه ، و يمتاز بمذاقه الذي يخلو من الطعم الحمضي ، و يميل إلى الحلاوة ، و هناك بعض السلالات من هذا النوع من البرتقال ، يعرف باسم برتقال ساتسوما ، و هذا النوع من أهم أنواع الفواكه ، التي يمكن إستخلاص سكر الفاكهة ، منه لزيادة نسبة السكريات به و قلة بذوره .
برتقال سيفيل
و يعرف أيضا باسم البرتقال الحمضي ، و أشهر الأماكن لزراعة هذا النوع من البرتقال جنوب إيطاليا و أسبانيا ، و يعرف باسم سلالة برجاموت ، كما أن هذه السلالة موجودة أيضا في صقلية ولكن بصورة أخرى شديدة النكهة ، لذا فهذا النوع الصقلي يتم استخدامه ، في صناعة العطور .
البرتقال أبو سرة
و قد سمى بهذا الأسم ، لأنه يعلوه منطقة ذات نتوء تشبه السرة ، و يتميز بطعمه الحمضي ، المائل إلى السكر .
برتقال الكمكوات
و يعرف أيضا باسم البرتقال الياباني ، أو البرتقال الذهبي ، و يمتاز هذا النوع من البرتقال بصغر حجمه ، حتى أنه حين تراه من بعيد ربما تظنه بلح أصفر ، و البرتقالة الواحدة مقسمة من الداخل إلى ثلاثة فصوص فقط ، و لكل فص بذرة واحدة ، و يمتاز بطعمه الحلو المائل إلى الحمضية ، كما أنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية .
برتقال الكارامبولا
و هذا النوع من البرتقال يعرف أيضا بالبرتقال النجمي ، و ينتشر بشكل بالغ في منطقة أندونيسيا ، و جنوب الصين و ماليزيا ، و هي ثمار خفيفة تشبه حبة الفلفل ، و لها العديد من الفوائد و منها تقليل ظهور علامات تقدم السن ، و علاج نزلات البرد و تخفيف الصداع ، و علاج بعض المشاكل في القولون كما أنها مدرة للحليب .
البرتقال الاحمر ابو دمو
و يمتاز هذا النوع من البرتقال المسمى ب البرتقال أبو دمو ، بصغر حجمة ، فضلا عن لونه الأحمر الداكن ، و هذا اللون الأحمر يرجع لاحتوائة على الأنثوسيانين
، و يعرف أيضا ببرتقال دم الزغلول .
آجلي
و هذه الفاكهة تنتشر بشكل جيد في منطقة جاميكا ، و هي عبارة عن هجين لفاكهة الجريب فروت ، و فاكهة اليوسفي ، و قد تم تسميتها بهذا الأسم نظرا لشكلها السئ .
كيف أحوالكم أهل اللمة
اليوم رانا مع معشوقة الجماهير والشتاء يكون برعايتها
إنها البرتقال
(العنوان اني خلطتو ماتضحكوش)
البرتقال الحلو
و يعرف في بعض البلدان باسم البرتقال السكري ، و هو من أجمل و أهم أنواع البرتقال، و يمتاز بخلوه من الطعم اللاذع الذي يميز الحمضيات ، بوجه عام كما أنه يتميز بأهميته الأقتصادية ، و ذلك لأنه يتم استخدامه في تصنيع العصائر الطبيعية ، لقلة أليافه و جمال طعمه .
البرتقال اليوسفي
و هو أصغر حجما من البرتقال العادي ، و يمتاز بسهولة نزع قشوره و سهولة إخراج فصوصه ، و يمتاز بمذاقه الذي يخلو من الطعم الحمضي ، و يميل إلى الحلاوة ، و هناك بعض السلالات من هذا النوع من البرتقال ، يعرف باسم برتقال ساتسوما ، و هذا النوع من أهم أنواع الفواكه ، التي يمكن إستخلاص سكر الفاكهة ، منه لزيادة نسبة السكريات به و قلة بذوره .
برتقال سيفيل
و يعرف أيضا باسم البرتقال الحمضي ، و أشهر الأماكن لزراعة هذا النوع من البرتقال جنوب إيطاليا و أسبانيا ، و يعرف باسم سلالة برجاموت ، كما أن هذه السلالة موجودة أيضا في صقلية ولكن بصورة أخرى شديدة النكهة ، لذا فهذا النوع الصقلي يتم استخدامه ، في صناعة العطور .
البرتقال أبو سرة
و قد سمى بهذا الأسم ، لأنه يعلوه منطقة ذات نتوء تشبه السرة ، و يتميز بطعمه الحمضي ، المائل إلى السكر .
برتقال الكمكوات
و يعرف أيضا باسم البرتقال الياباني ، أو البرتقال الذهبي ، و يمتاز هذا النوع من البرتقال بصغر حجمه ، حتى أنه حين تراه من بعيد ربما تظنه بلح أصفر ، و البرتقالة الواحدة مقسمة من الداخل إلى ثلاثة فصوص فقط ، و لكل فص بذرة واحدة ، و يمتاز بطعمه الحلو المائل إلى الحمضية ، كما أنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية .
برتقال الكارامبولا
و هذا النوع من البرتقال يعرف أيضا بالبرتقال النجمي ، و ينتشر بشكل بالغ في منطقة أندونيسيا ، و جنوب الصين و ماليزيا ، و هي ثمار خفيفة تشبه حبة الفلفل ، و لها العديد من الفوائد و منها تقليل ظهور علامات تقدم السن ، و علاج نزلات البرد و تخفيف الصداع ، و علاج بعض المشاكل في القولون كما أنها مدرة للحليب .
البرتقال الاحمر ابو دمو
و يمتاز هذا النوع من البرتقال المسمى ب البرتقال أبو دمو ، بصغر حجمة ، فضلا عن لونه الأحمر الداكن ، و هذا اللون الأحمر يرجع لاحتوائة على الأنثوسيانين
، و يعرف أيضا ببرتقال دم الزغلول .
آجلي
و هذه الفاكهة تنتشر بشكل جيد في منطقة جاميكا ، و هي عبارة عن هجين لفاكهة الجريب فروت ، و فاكهة اليوسفي ، و قد تم تسميتها بهذا الأسم نظرا لشكلها السئ .