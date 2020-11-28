تكريمات أقسام الشريعة الإسلامية السنوية

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,563
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها

أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله

كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا

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تتحصلون على وسام

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,563
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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