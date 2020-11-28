تكريمات أقسام الشريعة الإسلامية السنوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمهاأردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءاللهكلمة شكر في حقكم لاتكفيكمجزاكم الله خيراتتحصلون على وسام