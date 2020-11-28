تكريمات أقسام الشريعة الإسلامية السنوية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,563
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها
أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله
كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا
[
تتحصلون على وسام
مشاهدة المرفق 119058
يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها
أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله
كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا
[
تتحصلون على وسام
مشاهدة المرفق 119058