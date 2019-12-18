تكريمات أقسام الشريعة السنوي 2019

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,410
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها

أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله

كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا

@يلوو شيش
@اميرة المدائن
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@islam77
Ma$Ter@
@نجمة الأرض
@ضآحكة مستبشرة
@ام أمينة
@البشير البشير

تتحصلون على وسام

وسام-التميز-2.gif

تحياتنا
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,317
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يحيي اصلكم يارب غاليتي
لا شكر على واجب باذن الله
وان شاء الله تكون تلك المواضيع مفيدة وغيرت ولو القليل فين فوس الناس
وساعدتهم ولو بالقلة القليلة
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير لكل ما تقدمونه وجعله في ميزان حسناتكم
تحياتي القلبية
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,365
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
مبارك عليكم جميعا..
فعلا من الأعضاء الفاعلين والمحركين للركن
جعل الله ما تكتبون في موازين حسناتكم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,088
النقاط
906
الجنس
ذكر



وأتقدم الى ادارة المنتدى بكل كلمات الشكر والعرفان على هذا الوسام الذي أفخر به


وتستحق منتديات اللمة كل مجهود .. ومهما قدمنا لها سيظل قليل..

 
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