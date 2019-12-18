تكريمات أقسام الشريعة السنوي 2019

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,410
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها
أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله
كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا
@يلوو شيش
@اميرة المدائن
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@islam77
Ma$Ter@
@نجمة الأرض
@ضآحكة مستبشرة
@ام أمينة
@البشير البشير
تتحصلون على وسام
تحياتنا
يعتبر منتدى الشريعة بأقسامه أحد أهم منتديات اللمة الجزائرية وأقدمها
أردنا وضع تكريم لأكثر الأعضاء تفاعلا في هذه الأقسام بارك الله فيكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله
كلمة شكر في حقكم لاتكفيكم
جزاكم الله خيرا
@يلوو شيش
@اميرة المدائن
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@islam77
Ma$Ter@
@نجمة الأرض
@ضآحكة مستبشرة
@ام أمينة
@البشير البشير
تتحصلون على وسام
تحياتنا