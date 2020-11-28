bachir33
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يشعر مربي الدجاج بالقلق عندما يتوقف الدجاج الخاص به عن وضع البيض خاصة اذا كان يعتمد على البيض كوسيلة رئيسية للعيش او يعتبر البيض الوجبة الرئيسية التي لا يمكنه الاستغناء عنها خاصة وفي بعض الاحيان ينتباه القلق خوفا على دواجنه فعدم وجود سبب واضح لتوقفها عن وضع البيض يولد عنده اعتقاد انها قد اصيبت بمرض وفي هذا المقال سوف نحاول جمع اكثر الاسباب التي تؤدي الى توقف الدجاج عن وضع البيض . وقبل التطرق للأسباب يجب ان يعرف المربي انا الدواجن تتوقف عن وضع البيض عندما يكون هناك نقص لي شيء يحتاجونه فبسبب ذلك النقص تتوقف الدجاجات عن وضع البيض لذلك يجب طرح مجموعة من الاسئلة على نفسه - هل الحضيرة نظيفة هل مكان الاكل نظيف ومثالي - هل تقدم الطعام الذي يوفر الطاقة اللازمة لتكوين البيض و وضعه . فلأيمكن للدواجن ان تبيض و هي تعاني من كل هذه النقائص . فربما القيام بإصلاحات بسيطة على حضيرتك و طريقة اعتنائك بالدجاج يعيد لها حيويتها و إنتاجيتها . ولكن تبقى هناك اسباب اخرى تتسبب في توقف الدجاج عن وضع البيض نذكر منها .
المقال كامل تجده هنا اسباب توقف الدجاج على وضع البيض .
المقال كامل تجده هنا اسباب توقف الدجاج على وضع البيض .