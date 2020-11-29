عرض بيع بيع مبلغ 500$ NETELLER مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
517
النقاط
17
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)
الي يأخد الكمية كاملة 188 دج (94000 دج)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري


الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 
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