تساريح شعر عجيبة للأطفال لتفريغ الطاقة الزائدة لديهم بالصور

تنظم المدارس الاسترالية، يوم خاص لتسريحة الشعر المجنونة، احتفال كبير تعتمده المدارس، حيث يعتبر الاحتفال به من خلال مشاركة الأطفال وأولياء الأمور بالتعبير عن أنفسهم بطريقة مجنونة وخارجة عن المألوف، وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأنه احتفال تم إنشاؤه للمتعة فقط، إلا أن بعض الجمعيات في أستراليا ،تصنف اليوم باعتباره إحدى الطرق لتفريغ الطاقة الداخلية للأطفال وأولياء الأمور من خلال اعتماد شكل الشخصيات الكرتونية أو التسريحات الغريبة التي يتزينون بها.وفق موقع (Pored Panda) يعتبر يوم (Crazy hair day) إحدى الوسائل التشجيعية لجذب الطلاب للمدرسة، من خلال تصميم تسريحات الشعر الأكثر غرابة، والأكثر إبداعًا من خلال الانطلاق خارج المألوف من إضافة الألوان المؤقتة للشعر أو دمج الألعاب أو بالونات الهيليوم.