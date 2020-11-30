تساريح شعر عجيبة للأطفال لتفريغ الطاقة الزائدة لديهم بالصور

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
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الجنس
ذكر
تنظم المدارس الاسترالية، يوم خاص لتسريحة الشعر المجنونة، احتفال كبير تعتمده المدارس، حيث يعتبر الاحتفال به من خلال مشاركة الأطفال وأولياء الأمور بالتعبير عن أنفسهم بطريقة مجنونة وخارجة عن المألوف، وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأنه احتفال تم إنشاؤه للمتعة فقط، إلا أن بعض الجمعيات في أستراليا ،تصنف اليوم باعتباره إحدى الطرق لتفريغ الطاقة الداخلية للأطفال وأولياء الأمور من خلال اعتماد شكل الشخصيات الكرتونية أو التسريحات الغريبة التي يتزينون بها.

وفق موقع (Pored Panda) يعتبر يوم (Crazy hair day) إحدى الوسائل التشجيعية لجذب الطلاب للمدرسة، من خلال تصميم تسريحات الشعر الأكثر غرابة، والأكثر إبداعًا من خلال الانطلاق خارج المألوف من إضافة الألوان المؤقتة للشعر أو دمج الألعاب أو بالونات الهيليوم.

إليكم مجموعة من الصور:











 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,252
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
تسريحات شعر ان غريبة جدا احذر اولياء الامور من هذه التسريحات الغريبة و اولادنا منها
بورك فيك اخي على التنبيه و الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,856
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
قال إلياس:
تسريحات شعر ان غريبة جدا احذر اولياء الامور من هذه التسريحات الغريبة و اولادنا منها
بورك فيك اخي على التنبيه و الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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هذول اجانب بلادنا واولادنا غير اللهم احفظهم من كل سوء
 
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