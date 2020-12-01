أدويتك الطبية ومكملاتك الغذائية من موقع صحتي للأدوية | صيدليتك معك بالمنزل

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
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- 4 أكتوبر 2020
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كيفية اختيار المكمل الغذائي
لا يحتاج الجميع إلى مكمل غذائي - يحصل الكثير من الناس على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من نظام غذائي صحي ومتوازن؛ لذا فإن الخطوة الأولى هي أن تفهم ما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ واحدة.
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد يتخذها شخص ما مكمل:
العمر - على سبيل المثال ، يزداد خطر الإصابة بنقص فيتامين د مع تقدم العمر
الأدوية - على سبيل المثال ، مثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، يمكن أن تمنع امتصاص فيتامين ب 12
الحالات الطبية - على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية في نقص المغذيات بسبب تلف جزء من أمعائك المسؤول عن الامتصاص
الحساسية الغذائية - يتبع بعض الأشخاص المصابين بالحساسية نظامًا غذائيًا محدودًا لذلك لا يمكنهم الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من الطعام
نوع النظام الغذائي - على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظام غذائي نباتي
الحمل - يُنصح جميع النساء اللواتي يحاولن الحمل بتناول مكمل حمض الفوليك
يمكن أن يساعدك فحص الدم أيضًا على فهم ما إذا كان نظامك الغذائي يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. بناءً على ذلك ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كنت بحاجة إلى ملحق أم لا.
إذا كنت تتناول أي أدوية أو كنت تعاني من حالة طبية ، فيجب عليك دائمًا التحدث مع طبيبك قبل تناول أي نوع من المكملات.
كيفية اختيار مكمل عالي الجودة
بمجرد أن تقرر أن المكمل هو ما تحتاجه، فإن الخطوة التالية هي العثور على مكمل عالي الجودة.
احترس من
احترس من أي مكملات تقدم ادعاءات جريئة - على سبيل المثال ، مكمل يساعد على بناء العضلات أو حرق الدهون. إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون!
عدم قراءة المكونات
تأكد دائمًا من قراءة المكونات. إذا تم إدراج أي مكون لا تعرفه أو لا تفهمه، فابحث عنه للتأكد من أنه ليس مادة مضافة غير ضرورية. يمكن أن تكون المكملات منخفضة الجودة مليئة بالإضافات التي تمنع جسمك من امتصاص العنصر النشط (العناصر الغذائية التي تريدها).
من المهم بشكل خاص قراءة الملصق إذا كنت تعاني من الحساسية.
عدم التحقق من الجرعة
من المهم حقًا اختيار المكمل الذي يحتوي على الجرعة المناسبة لك. يمكن أن يكون هناك توازن جيد بين الحصول على ما يكفي من المكملات الغذائية. الكثير ليس دائما جيدا!
قد يؤدي تناول الكثير من المكملات الغذائية إلى حدوث مشكلات صحية - على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين د إلى حالة تسمى تسمم فيتامين د. هذا نادر الحدوث ولكنه لا يزال يستحق الاهتمام بجرعات مكملاتك الغذائية.
احصل الآن على مكملاتك الغذائية من متجر صحتي الإلكتروني من هنا.
كيفية إنقاص الوزن بسرعة: 3 خطوات بسيطة
1. قلل من الكربوهيدرات
تتمثل إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة في تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات. يمكن أن يكون ذلك من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.
عندما تفعل ذلك ، تنخفض مستويات الجوع لديك ، وينتهي بك الأمر عمومًا بتناول سعرات حرارية أقل.
مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ستستخدم حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.
إذا اخترت تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية ، فستستفيد من الألياف العالية وهضمها بشكل أبطأ. هذا يجعلهم أكثر إشباعًا لإبقائك راضيًا.
2. تناول البروتين والدهون والخضروات
يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك ما يلي:
مصدر بروتين
مصدر الدهون
خضروات
جزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الحبوب الكاملة
لترى كيف يمكنك تجميع وجباتك ، تحقق من:
3. حرك جسمك
التمرين، رغم أنه ليس مطلوبًا لإنقاص الوزن، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر. رفع الأثقال له فوائد جيدة بشكل خاص.
عن طريق رفع الأثقال ، ستحرق الكثير من السعرات الحرارية وتمنع عملية الأيض من التباطؤ ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن.
حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لرفع الأثقال. إذا كنت جديدًا في صالة الألعاب الرياضية ، فاطلب من المدرب بعض النصائح. تأكد من أن طبيبك على علم أيضًا بأي خطط تمارين جديدة.
يمكنك الإستعانة بأدوية للتحكم في وزنك أو إنزاله من هنا.
نصائح لاختيار مشروبات صحية أفضل
ما تشربه لا يقل أهمية عن ما تأكله، تحتوي العديد من المشروبات على سكريات مضافة ولا تقدم سوى القليل من العناصر الغذائية أو لا تقدم على الإطلاق، بينما قد يوفر البعض الآخر العناصر الغذائية ولكن الكثير من الدهون والكثير من السعرات الحرارية. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على اتخاذ خيارات مشروبات أفضل.
1. اشرب ماء
اشرب الماء بدلا من المشروبات السكرية. عادةً ما تحتوي المشروبات الغازية العادية ومشروبات الطاقة أو الرياضة وغيرها من المشروبات الحلوة على الكثير من السكر المضاف ، والذي يوفر سعرات حرارية أكثر من المطلوب.
2. مشروبات صديقة للجسد
اجعل الماء أو الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم أو عصير 100٪ خيارًا سهلاً في منزلك. احتفظي بحاويات جاهزة مملوءة بالماء أو المشروبات الصحية متوفرة في الثلاجة. ضعها في صناديق الغداء أو حقائب الظهر ليسهل الوصول إليها عندما يكون الأطفال بعيدًا عن المنزل. اعتمادًا على العمر ، يمكن للأطفال شرب نصف كوب إلى كوب واحد ، ويمكن للبالغين شرب ما يصل إلى كوب واحد من عصير الفاكهة أو الخضار بنسبة 100٪ * كل يوم.
3. تحقق من العبوة الخاصة بالمشروب
استخدم ملصق حقائق التغذية لاختيار المشروبات من متجر البقالة. تحتوي قائمة المكونات الغذائية والملصقات على معلومات حول السكريات المضافة ، والدهون المشبعة ، والصوديوم ، والسعرات الحرارية لمساعدتك على اتخاذ خيارات أفضل.
احصل الآن على مشروباتك الصحية من متجر صحتي بأسعار في متناول يديك.
العناية بالبشرة: نصائح لبشرة صحية
العناية الجيدة بالبشرة - بما في ذلك الحماية من أشعة الشمس والتطهير اللطيف - يمكن أن تحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.
ليس لديك وقت للعناية المركزة بالبشرة؟ لا يزال بإمكانك تدليل نفسك من خلال اتباع الأساسيات. يمكن أن تساعد العناية الجيدة بالبشرة وخيارات نمط الحياة الصحية في تأخير الشيخوخة الطبيعية ومنع مشاكل الجلد المختلفة. ابدأي بهذه النصائح.
1. احم نفسك من الشمس
من أهم طرق العناية ببشرتك حمايتها من أشعة الشمس. يمكن أن يتسبب التعرض للشمس مدى الحياة في ظهور التجاعيد والبقع العمرية ومشاكل جلدية أخرى - بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.
2. لا تدخن
التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر سنا ويساهم في ظهور التجاعيد. يضيق التدخين الأوعية الدموية الدقيقة في الطبقات الخارجية من الجلد ، مما يقلل من تدفق الدم ويجعل البشرة شاحبة. يؤدي هذا أيضًا إلى استنفاد الجلد من الأكسجين والمواد المغذية التي تعتبر مهمة لصحة الجلد.
يدمر التدخين أيضًا الكولاجين والإيلاستين - الألياف التي تمنح بشرتك القوة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعابير الوجه المتكررة التي تقوم بها عند التدخين - مثل ضم شفتيك عند الاستنشاق وإغماض عينيك لإبعاد الدخان - يمكن أن تساهم في ظهور التجاعيد.
لا يحتاج الجميع إلى مكمل غذائي - يحصل الكثير من الناس على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من نظام غذائي صحي ومتوازن؛ لذا فإن الخطوة الأولى هي أن تفهم ما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ واحدة.
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد يتخذها شخص ما مكمل:
العمر - على سبيل المثال ، يزداد خطر الإصابة بنقص فيتامين د مع تقدم العمر
الأدوية - على سبيل المثال ، مثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، يمكن أن تمنع امتصاص فيتامين ب 12
الحالات الطبية - على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية في نقص المغذيات بسبب تلف جزء من أمعائك المسؤول عن الامتصاص
الحساسية الغذائية - يتبع بعض الأشخاص المصابين بالحساسية نظامًا غذائيًا محدودًا لذلك لا يمكنهم الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من الطعام
نوع النظام الغذائي - على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظام غذائي نباتي
الحمل - يُنصح جميع النساء اللواتي يحاولن الحمل بتناول مكمل حمض الفوليك
يمكن أن يساعدك فحص الدم أيضًا على فهم ما إذا كان نظامك الغذائي يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. بناءً على ذلك ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كنت بحاجة إلى ملحق أم لا.
إذا كنت تتناول أي أدوية أو كنت تعاني من حالة طبية ، فيجب عليك دائمًا التحدث مع طبيبك قبل تناول أي نوع من المكملات.
كيفية اختيار مكمل عالي الجودة
بمجرد أن تقرر أن المكمل هو ما تحتاجه، فإن الخطوة التالية هي العثور على مكمل عالي الجودة.
احترس من
احترس من أي مكملات تقدم ادعاءات جريئة - على سبيل المثال ، مكمل يساعد على بناء العضلات أو حرق الدهون. إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون!
عدم قراءة المكونات
تأكد دائمًا من قراءة المكونات. إذا تم إدراج أي مكون لا تعرفه أو لا تفهمه، فابحث عنه للتأكد من أنه ليس مادة مضافة غير ضرورية. يمكن أن تكون المكملات منخفضة الجودة مليئة بالإضافات التي تمنع جسمك من امتصاص العنصر النشط (العناصر الغذائية التي تريدها).
من المهم بشكل خاص قراءة الملصق إذا كنت تعاني من الحساسية.
عدم التحقق من الجرعة
من المهم حقًا اختيار المكمل الذي يحتوي على الجرعة المناسبة لك. يمكن أن يكون هناك توازن جيد بين الحصول على ما يكفي من المكملات الغذائية. الكثير ليس دائما جيدا!
قد يؤدي تناول الكثير من المكملات الغذائية إلى حدوث مشكلات صحية - على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين د إلى حالة تسمى تسمم فيتامين د. هذا نادر الحدوث ولكنه لا يزال يستحق الاهتمام بجرعات مكملاتك الغذائية.
احصل الآن على مكملاتك الغذائية من متجر صحتي الإلكتروني من هنا.
كيفية إنقاص الوزن بسرعة: 3 خطوات بسيطة
1. قلل من الكربوهيدرات
تتمثل إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة في تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات. يمكن أن يكون ذلك من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.
عندما تفعل ذلك ، تنخفض مستويات الجوع لديك ، وينتهي بك الأمر عمومًا بتناول سعرات حرارية أقل.
مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ستستخدم حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.
إذا اخترت تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية ، فستستفيد من الألياف العالية وهضمها بشكل أبطأ. هذا يجعلهم أكثر إشباعًا لإبقائك راضيًا.
2. تناول البروتين والدهون والخضروات
يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك ما يلي:
مصدر بروتين
مصدر الدهون
خضروات
جزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الحبوب الكاملة
لترى كيف يمكنك تجميع وجباتك ، تحقق من:
3. حرك جسمك
التمرين، رغم أنه ليس مطلوبًا لإنقاص الوزن، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر. رفع الأثقال له فوائد جيدة بشكل خاص.
عن طريق رفع الأثقال ، ستحرق الكثير من السعرات الحرارية وتمنع عملية الأيض من التباطؤ ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن.
حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لرفع الأثقال. إذا كنت جديدًا في صالة الألعاب الرياضية ، فاطلب من المدرب بعض النصائح. تأكد من أن طبيبك على علم أيضًا بأي خطط تمارين جديدة.
يمكنك الإستعانة بأدوية للتحكم في وزنك أو إنزاله من هنا.
نصائح لاختيار مشروبات صحية أفضل
ما تشربه لا يقل أهمية عن ما تأكله، تحتوي العديد من المشروبات على سكريات مضافة ولا تقدم سوى القليل من العناصر الغذائية أو لا تقدم على الإطلاق، بينما قد يوفر البعض الآخر العناصر الغذائية ولكن الكثير من الدهون والكثير من السعرات الحرارية. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على اتخاذ خيارات مشروبات أفضل.
1. اشرب ماء
اشرب الماء بدلا من المشروبات السكرية. عادةً ما تحتوي المشروبات الغازية العادية ومشروبات الطاقة أو الرياضة وغيرها من المشروبات الحلوة على الكثير من السكر المضاف ، والذي يوفر سعرات حرارية أكثر من المطلوب.
2. مشروبات صديقة للجسد
اجعل الماء أو الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم أو عصير 100٪ خيارًا سهلاً في منزلك. احتفظي بحاويات جاهزة مملوءة بالماء أو المشروبات الصحية متوفرة في الثلاجة. ضعها في صناديق الغداء أو حقائب الظهر ليسهل الوصول إليها عندما يكون الأطفال بعيدًا عن المنزل. اعتمادًا على العمر ، يمكن للأطفال شرب نصف كوب إلى كوب واحد ، ويمكن للبالغين شرب ما يصل إلى كوب واحد من عصير الفاكهة أو الخضار بنسبة 100٪ * كل يوم.
3. تحقق من العبوة الخاصة بالمشروب
استخدم ملصق حقائق التغذية لاختيار المشروبات من متجر البقالة. تحتوي قائمة المكونات الغذائية والملصقات على معلومات حول السكريات المضافة ، والدهون المشبعة ، والصوديوم ، والسعرات الحرارية لمساعدتك على اتخاذ خيارات أفضل.
احصل الآن على مشروباتك الصحية من متجر صحتي بأسعار في متناول يديك.
العناية بالبشرة: نصائح لبشرة صحية
العناية الجيدة بالبشرة - بما في ذلك الحماية من أشعة الشمس والتطهير اللطيف - يمكن أن تحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.
ليس لديك وقت للعناية المركزة بالبشرة؟ لا يزال بإمكانك تدليل نفسك من خلال اتباع الأساسيات. يمكن أن تساعد العناية الجيدة بالبشرة وخيارات نمط الحياة الصحية في تأخير الشيخوخة الطبيعية ومنع مشاكل الجلد المختلفة. ابدأي بهذه النصائح.
1. احم نفسك من الشمس
من أهم طرق العناية ببشرتك حمايتها من أشعة الشمس. يمكن أن يتسبب التعرض للشمس مدى الحياة في ظهور التجاعيد والبقع العمرية ومشاكل جلدية أخرى - بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.
2. لا تدخن
التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر سنا ويساهم في ظهور التجاعيد. يضيق التدخين الأوعية الدموية الدقيقة في الطبقات الخارجية من الجلد ، مما يقلل من تدفق الدم ويجعل البشرة شاحبة. يؤدي هذا أيضًا إلى استنفاد الجلد من الأكسجين والمواد المغذية التي تعتبر مهمة لصحة الجلد.
يدمر التدخين أيضًا الكولاجين والإيلاستين - الألياف التي تمنح بشرتك القوة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعابير الوجه المتكررة التي تقوم بها عند التدخين - مثل ضم شفتيك عند الاستنشاق وإغماض عينيك لإبعاد الدخان - يمكن أن تساهم في ظهور التجاعيد.