قائمة روابط مواقع منصات التعلم عن بعد للدروس بجامعات الجزائر

T

tatouf barca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
السلام عليكم

بعد اقرار انطلاق الموسم الجامعي 2020 -2021

عبر الدراسية عن بعد نقدم لكم مجموعة روابط الجامعات مع منصة التعليم عن بعد

للدخول لحسابكم يجب ان يكون لديكم معلومات تعطى لكل طالب سجل بالجامعة أو يدرس فيها



الرابط
www.tatoufdz.net

Tatouf Dz : قائمة روابط مواقع منصات التعلم عن بعد للدروس بجامعات الجزائر

بداية الدروس عن بعد لطلاب الجزائر الجامعيين وكل جامعة لها منصة خاصة بها عبر موقع الكتروني لمتابعة الدروس وهنا تجدون كل مواقع منصات التعليم عن بعد
www.tatoufdz.net www.tatoufdz.net
 
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