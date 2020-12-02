tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
بعد اقرار انطلاق الموسم الجامعي 2020 -2021
عبر الدراسية عن بعد نقدم لكم مجموعة روابط الجامعات مع منصة التعليم عن بعد
للدخول لحسابكم يجب ان يكون لديكم معلومات تعطى لكل طالب سجل بالجامعة أو يدرس فيها
الرابط
بعد اقرار انطلاق الموسم الجامعي 2020 -2021
عبر الدراسية عن بعد نقدم لكم مجموعة روابط الجامعات مع منصة التعليم عن بعد
للدخول لحسابكم يجب ان يكون لديكم معلومات تعطى لكل طالب سجل بالجامعة أو يدرس فيها
الرابط
Tatouf Dz : قائمة روابط مواقع منصات التعلم عن بعد للدروس بجامعات الجزائر
بداية الدروس عن بعد لطلاب الجزائر الجامعيين وكل جامعة لها منصة خاصة بها عبر موقع الكتروني لمتابعة الدروس وهنا تجدون كل مواقع منصات التعليم عن بعد
www.tatoufdz.net