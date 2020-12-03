

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( الشوق إلى النبي ))

وعلامات المحبة متعددة، هي: الإيمان به، وتوقيره، ونصرته،وطاعته.



ثم إن منها كذلك: الشوق والطربعند ذكره، وتمني رؤيته، والجلوس إليه، ولو كان ذلك لا يحصل إلا بإنفاق كل المال،وما عرف عن الصادقين من المؤمنين إلا مثل هذا الشعور الصادق، وهذهآثارهم:

1-سأل رجل فقال: " متى الساعة؟.

- قال: ( وما أعددت لها)؟.

- قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله.

- فقال: (أنت مع من أحببت).

- قال أنس: فما فرحنا بشيءفرحنا بقول النبي: أنت مع من أحببت.

- قال أنس: فأن اأحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل أعمالهم" [البخاري، الأدب، باب علامة الحب في الله دون قولأنس].

2-قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( والذي نفس محمد بيده! ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم ) [رواه مسلم في الفضائل، باب: فضل النظرإليه صل الله عليه وسلم، وتمنيه 4/1836].

3-وجاء أن امرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد معرسول الله فقالت:

- "ما فعل رسول الله؟.

- قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين.

- فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل". [الروض الأنف للسهيلي 6/25، الشفا 2/22]

4-ولما احتضر بلال قالت امرأته: " واحزناه.

- فقال: واطرباه، غدا نلقى الأحبة .. محمدا وحزبه". [سير أعلام النبلاء1/359، الشفا2/23]

5-ولما أخرج أهلمكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان:

- " أنشدك الله يا زيد!، أتحبأن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه، وأنك فيأهلك"؟.

- فقال زيد: " والله ما أحب أنمحمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، وإني جالس في أهلي".

- فقال أبوسفيان: " ما رأيت منالناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا". [السيرة النبوية الصحيحة للعمري 2/400،سيرة ابن هشام 3/160، الروض الأنف 6/166، الشفا 2/23]

6-وكان خالد بنمعدان لا يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله وإلى أصحابه، ويسميهم ويقول: " هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل رب قبضي إليك"، حتى يغلبه النوم. [سير أعلام النبلاء 4/539، الحلية 5/210، الشفا 2/21].

7-وقد كانت الجمادات فضلا عن المؤمنين تشتاق إلى رسول الله وتحبه وكذا البهائم:

- فقد كان عليه السلام يخطب إلىجذع نخلة، فلما صنع له المنبر، تحول إليه، فحنّ الجذع، وسمع الناس له صوتا كصوتالعشار، حتى تصدع وانشق، حتى جاء رسول الله فوضع يده عليه فسكت، وكثر بكاء الناس لما رأوا به، فقال النبي: (إن هذا بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه، لم يزل هكذا إلى يوم القيامة)، فأمر به فدفن تحت المنبر.

- وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا بكى وقال: " يا عباد الله! الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه بمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه". [بتصرف، وأصله مروي في صحيح البخاري، في المناقب، باب: علامات النبوة قبل الإسلام3/1314، انظر الشفا 1/304، صحيح الجامع2256].

8-وقد كان الطعاميسبح في يده والشجر والجبل والحجر يسلم عليه. [ الشفا 1/306، وأثر التسبيح عندالبخاري، في المناقب، باب: علامات النبوة قبل الإسلام 3/1312، وأثر تسليم الحجر في مسلم، الفضائل، باب: فضل نسب النبي صل الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 4/1782]

9-لما قدم عمرالشام، سأله المسلمون أن يسأل بلالا يؤذن لهم، فسأله، فأذن يوما، فلم ير يوما كان أكثر باكيا من يومئذ، ذكرا منهم للنبي صل الله عليه وسلم. [سير أعلام النبلاء 1/357]

10- عن أبي بن كعب قال: " كان رسول الله إذا ذهب ربع الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، اذكرواالله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه.

- فقلت: يا رسول الله! إني أكثرالصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟. قال: ماشئت.

- قلت: الربع؟، قال: ماشئت، وإن زدت فهو خير.

- قلت النصف؟، قال: ماشئت، وإن زدت فهو خير.

- قلت: الثلثين؟، قال: ماشئت،وإن زدت فهو خير.

- قال: أجعل لك صلاتي كلها،قال: إذا تكفى همَك، ويغفر لك ذنبك". [رواه الترمذي، صفة القيامة، وأحمد 5/136]؛لأن من صلى على النبي صلى الله عليه بها عشرا، ومن صل الله عليه كفاه همه وغفرذنبه. [انظر جلاء الأفهام لابن القيم ص46]. ​