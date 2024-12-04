لماذا سمي النبي صل الله عليه وسلم محمد

لماذا سمي الرسول محمد بهذا الاسم؟السر في اسم ” محمد ” ..؟؟حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام جده عبد المطلب مأدبة دعى اليها كل أفرادقبيلة قريش الذي أكلوا من عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عبد المطلب : ماذاسميته؟ فقال سميته محمدا، فنظر الناس إلى بعضهم بدهشة لأن الإسم غريب على آذانهملم تعرفه العرب قبل ذلك ، وكأن الله تبارك وتعالى ادخر هذا الإسم وألهم عبد المطلب بهليقع أمرا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم عليه السلام ، أن نبي آخر الزمان اسمهمحمد، وعبد المطلب لم يوح اليه ، وسألته قريش: لم رغبت عن أسماء آبائك ؟ فقالأردت أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض .هناك ملايين المسلمين اسمهم محمد لكن أحدا منهم لم يفكر في معنى اسمه ولم يحس بمعناه.النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على اسمه في حديث بالبخاري يقول : “.. أنا محمد وأناأحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب.” رواه البخاري ومسلم .. فما معنى كلمةمحمد؟؟محمد من صفة الحمد وهو الذي يحمد ثم يحمد ثم يحمد ، فلا يحمد مرة واحدة فقط من عظمةأفعاله ، إنما يحمد كثيرا فصار محمدا.وماذا يعني أحمد ؟؟هو أحمد الحامدين على الإطلاق فلا أحد يحمد الله مثله .وبهذا فإن محمدا تحمده الناس كثيرا على أفعاله وأحمد هو أعظم من حمد الله .ياامه المليار صلوا ع محمد بن عبدالله اللهم صل وسلم وبارك عليه ❤للمزيد من القصص الإسلامية تابعني من هناصلاح الدين