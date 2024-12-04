لماذا سمي النبي صل الله عليه وسلم محمد

إلياس
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أحباب اللمة
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لماذا سمي الرسول محمد بهذا الاسم؟
السر في اسم ” محمد ” ..؟؟
حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام جده عبد المطلب مأدبة دعى اليها كل أفراد
قبيلة قريش الذي أكلوا من عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عبد المطلب : ماذا
سميته؟ فقال سميته محمدا، فنظر الناس إلى بعضهم بدهشة لأن الإسم غريب على آذانهم
لم تعرفه العرب قبل ذلك ، وكأن الله تبارك وتعالى ادخر هذا الإسم وألهم عبد المطلب به
ليقع أمرا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم عليه السلام ، أن نبي آخر الزمان اسمه
محمد، وعبد المطلب لم يوح اليه ، وسألته قريش: لم رغبت عن أسماء آبائك ؟ فقال
أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض .
هناك ملايين المسلمين اسمهم محمد لكن أحدا منهم لم يفكر في معنى اسمه ولم يحس بمعناه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على اسمه في حديث بالبخاري يقول : “.. أنا محمد وأنا
أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب.” رواه البخاري ومسلم .. فما معنى كلمة
محمد؟؟
محمد من صفة الحمد وهو الذي يحمد ثم يحمد ثم يحمد ، فلا يحمد مرة واحدة فقط من عظمة
أفعاله ، إنما يحمد كثيرا فصار محمدا.
وماذا يعني أحمد ؟؟
هو أحمد الحامدين على الإطلاق فلا أحد يحمد الله مثله .
وبهذا فإن محمدا تحمده الناس كثيرا على أفعاله وأحمد هو أعظم من حمد الله .
ياامه المليار صلوا ع محمد بن عبدالله اللهم صل وسلم وبارك عليه ❤
للمزيد من القصص الإسلامية تابعني من هنا صلاح الدين
السر في اسم ” محمد ” ..؟؟
حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام جده عبد المطلب مأدبة دعى اليها كل أفراد
قبيلة قريش الذي أكلوا من عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عبد المطلب : ماذا
سميته؟ فقال سميته محمدا، فنظر الناس إلى بعضهم بدهشة لأن الإسم غريب على آذانهم
لم تعرفه العرب قبل ذلك ، وكأن الله تبارك وتعالى ادخر هذا الإسم وألهم عبد المطلب به
ليقع أمرا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم عليه السلام ، أن نبي آخر الزمان اسمه
محمد، وعبد المطلب لم يوح اليه ، وسألته قريش: لم رغبت عن أسماء آبائك ؟ فقال
أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض .
هناك ملايين المسلمين اسمهم محمد لكن أحدا منهم لم يفكر في معنى اسمه ولم يحس بمعناه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على اسمه في حديث بالبخاري يقول : “.. أنا محمد وأنا
أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب.” رواه البخاري ومسلم .. فما معنى كلمة
محمد؟؟
محمد من صفة الحمد وهو الذي يحمد ثم يحمد ثم يحمد ، فلا يحمد مرة واحدة فقط من عظمة
أفعاله ، إنما يحمد كثيرا فصار محمدا.
وماذا يعني أحمد ؟؟
هو أحمد الحامدين على الإطلاق فلا أحد يحمد الله مثله .
وبهذا فإن محمدا تحمده الناس كثيرا على أفعاله وأحمد هو أعظم من حمد الله .
ياامه المليار صلوا ع محمد بن عبدالله اللهم صل وسلم وبارك عليه ❤
للمزيد من القصص الإسلامية تابعني من هنا صلاح الدين