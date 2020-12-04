عرض بيع المبلغ المتاح500.00 أورو سعر البيع210.00 د.ج،

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
_12amrane
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
208.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
_12amrane

_12amrane

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
24 سبتمبر 2017
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
tebessa
الجنس
ذكر
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =210 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

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-أقل مبلغ للبيع 50€
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
295
النقاط
509
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
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