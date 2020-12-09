عرض بيع إسم البائع_12amraneالمبلغ المتاح500.00 أوروسعر البيع207.00 د.ج، ثابتالبنك الإلكترونيPaysera - بايسيرا_12amrane

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
_12amrane
المبلغ المتاح
300.00 أورو
سعر البيع
207.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
_12amrane

_12amrane

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
24 سبتمبر 2017
المشاركات
36
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
tebessa
الجنس
ذكر
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو 207 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


العمولة لا توجد
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