تكريمات المنتدى العام السنوية لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,593
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم ادارة. المنتدى بالشكر لمن كانوا منارة هذا المنتدى لهذه السنة وهم :

أعضاء تميزوا بمواضيعهم:
@ليليا مرام
@سعد606
@Andy_Delort
@طموحة

يتحصلون على وسام التميز

اعضاء تميزوا بحضورهم :

@البشير البشير
@Golden Man
@ONjINE
@MARYTA
@إلياس
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84

ولاننسى الاخ @الامين محمد وبصمته الخاصة.

يتحصلون على وسام الحضور المميز

بارك الله فيكم
 
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