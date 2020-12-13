10 دول أوصي بزيارتها والتي ستغير حياتك

oran31

oran31

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الدول العشر التي توصي بزيارتها والتي ستغير حياتك؟
من خلال جل الرحلات التي قمت بها كسائح حول بعض الدول الأوروبية والأمريكية أو الأسيوية أنصحكم بزيارة هده البلدان والتي لن أبخل عليكم بمميزاتها وروائعها :

اليابان ؛ لأنه ربما تكون أرقى دولة في العالم. إذا كنت ترغب في إثارة إعجاب الفضائيين في الفضاء بقدرات الحضارة البشرية ،والتطور التكنولوجي الكبير فسأريهم اليابان.

الصين؛ لأنها الدولة التي اخترعت كل شيء تقريبًا مبنية على الحضارة الحديثة، وهي المكان الذي يجعل الحياة الحديثة ممكنة الآن، من خلال قدرتها التصنيعية وحسها التجاري الذي أضحت حديث البلدان المتطورة العظمى بعد أن غيرت العالم بكله.

الهند؛ لأنه يوضح معنى التقسيم الطبقي الاجتماعي.......10 دول أوصي بزيارتها والتي ستغير حياتك؟
 
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