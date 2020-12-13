جديد صور متحركة ليونيكيتي لتزيين المواضيع

السلام عليكم و رحمة الله تعالىاها غمزةياااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااتفكير ببكورن وهو شارد الذهن(غبي)بيكا بوم مفاجئةاوااواو مذهلانا غاضبةاخي الصغيرلم من لا يحترم غيره لا يحترم هههههههههههههههههابقو اجابيينماهي شخصيتكم الكرتونية المفضلةو السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته