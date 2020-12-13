جديد صور متحركة ليونيكيتي لتزيين المواضيع

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى
اها غمزة
ياااااااااااااااااااااااااااي
ااااااااااااااااااااااااااااااا
تفكير ببكورن وهو شارد الذهن(غبي)
بيكا بوم مفاجئة
اوااو
او مذهل
انا غاضبة
اخي الصغير
لم من لا يحترم غيره لا يحترم ههههههههههههههههه
ابقو اجابيين
ماهي شخصيتكم الكرتونية المفضلة
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اها غمزة
ياااااااااااااااااااااااااااي
ااااااااااااااااااااااااااااااا
تفكير ببكورن وهو شارد الذهن(غبي)
بيكا بوم مفاجئة
اوااو
او مذهل
انا غاضبة
اخي الصغير
لم من لا يحترم غيره لا يحترم ههههههههههههههههه
ابقو اجابيين
ماهي شخصيتكم الكرتونية المفضلة
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته