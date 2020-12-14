أماكن محظورة من الزيارات في العالم هل تعرفها :

oran31
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إن كوكب الأرض بكل بقعه وأماكنه به مناطق يمنع زيارتها أو حتى الاقتراب بها لخطورتها على كل سائح أو لخطورة العنصر البشري على تلك المنطقة أو بها أسرار لدولة ما أو لخصوصية المكان.
في هذا المقال سنتطرق لعرض ووصف هذه المناطق والأماكن المخيفة والحساسة في نفس الوقت. ......
مناطق خطيرة :
هي مناطق تستحق الزيارة لكن نظرا لما بها من أشياء أنصحكم بعدم الاقتراب لها.
جزيرة الثعابين (Illa de Quemada) : أو جزيرة إيلا كيمادا غرا ندي سميت بهذه التسمية كونها وكرا للأفاعي ومن يقترب من المنطقة لن يعود سالما . تقع على بعد 90 كم عن ساحل العاصمة البرازيلية ساو باولو ويقال أنها انفصلت عن........................................أماكن محظورة من الزيارات في العالم
في هذا المقال سنتطرق لعرض ووصف هذه المناطق والأماكن المخيفة والحساسة في نفس الوقت. ......
مناطق خطيرة :
هي مناطق تستحق الزيارة لكن نظرا لما بها من أشياء أنصحكم بعدم الاقتراب لها.
جزيرة الثعابين (Illa de Quemada) : أو جزيرة إيلا كيمادا غرا ندي سميت بهذه التسمية كونها وكرا للأفاعي ومن يقترب من المنطقة لن يعود سالما . تقع على بعد 90 كم عن ساحل العاصمة البرازيلية ساو باولو ويقال أنها انفصلت عن........................................أماكن محظورة من الزيارات في العالم
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