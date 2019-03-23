لا فوبي (phobia)

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله

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اليوم حبيت نهدر على لا فوبي
معلوم كل واحد منا في هذ الدنيا عندو حاجة كي يشوفها يشوك لحمو ويحمارو عينيه ويبداه العرق ويولي يترعد اي يفيبري
كيما خويا @حلم كبير. على ما اضن ما عندوش لا فوبي مي يخاف من الزواحف وركبو الخوف من نهار راح للامازون في الايماجيناسيون
🐍🐍🐍🦎🦖🐙🦑🦕🦐🦀🦞🐢🦠🦟🦂🕸🕷🦗🐜🐞🐛🐝
انا واحد من الناس عندي لا فوبي من حشرة ام اربعة واربعون نهار نشوفها نبات قاعد ونتخيلها في كل مكان واول حاجة نديرها نبدل حوايجي نحس بيها لاصقة فيا داخل السروال او تحت الكول تاع الفيستة او اي مكان ومرات ندوش و ناكد على شعري نفركو مليح
وفي هذ اللحضه كي ذكرتها ديجا بداتني لا فوبي
وكاين الي عندو لا فوبي من عباد معينين نهار يشوفهم يكون صايم يفطر كيما @السلطانة. مثلا

عندها مده كنت نخدم فلوبيتال وتعرفو لوبيتال نقص النضافة واش يتربى فيه
كنت جايز في الكولوار نشوف فرملية
رجليها يلحقو لضهرها لابسه صباط والصباط الثاني طار والعياط تقول شافت جن
انا تخلعت قلت لها واش كاين لصقت في ضهري وتقولي راه تحت البيرو انا حسبت المريض مات وخلعها كي دخلت لقيتو قرلو اصفر مجنح صح يخلع. بصح مش لدرجة الرعب. نهار قتلتو وارفدتو باش نرميه ولات تعاير فيا انت معفون اغسل يديك بالجافيل
لا حول ولا قوة الا بالله تدير الخير وتندم


وخطره جا عندي ولد خويا للشمبره قالي عمي اجري لينا دخل علينا فار
ايا رحت واديت معايا كل الاسلحة المتاحة من بالي وفروطوار وحتى الفليت و البريكي
نهار دخلت لقيت البيت فارغ هي غالقة على روحها في شمبره مع ولادها الصغار وتبكي تع الصح والفار صغير مسكين يلعب في الهول غاضني وغير وصلت ليه ضربة خفيفه بالبالي طاح مصروع درتو في صاشي وطبطبت عليها قلتلها خلاص اهو مات من الفرحة خرجت تجري باش تدير خمارها دارت الزربية تاع الصلاة فوق راسها. واحتفلت بالنصر تقول حررنا فلسطين ومن ذاك اليوم اي فار يجوز علر الفيراج تاع دارها تعيط في التلفون وليت كيما الحمايةالمدنية

وما ننساش خطرة كنت خدام عند واحد عندو فلا ما شاء الله
انا حكمت الطابق الاول والثاني
مع العلم انو ساكن في الطابق الارضي الي كان مفيني من قبل
وكان عندو مشكل في الدوش انسداد كل القنوات وبدات الميديتي كيما تعرفو
ايا رحت. كسرت الروسيفر تاع الدوش باش نعاودو القنوات كامل وهنا كانت الصدمه العامل الي خدم عندو من قبل حطلو الروسيفر على. البالوعة الرىيسيه وكانت طوبه او جرذ ساكنة تحتو عندها المخرج من وراء البيت تجيب الماكله من الكوزينة نورمال تقول راهي في المارشي وكانت والده12 جرذ صغير لقيتهم لحم قد ما كرهت يماهم قد ما غاضوني
كنا احنا أربعة ودخلنا في حرب ضروس باش قتلناها كر وفر من الكوزينة للصالون للشومبرة كوشي
وكان وليدو يصور بالهاتف كل الاحداث الماساوية الي جرات مع مستر جرذ
وهاذي تاع مستر جرذ خويا @الامين محمد. تكون عندو فكرة عليها
الى هنا الامر عادي. المشكل نهار. طلع الطفل ليماه وورالها الصور تاع الطوبة وولادها حلفت يمين ما تسكن في ذيك الدار وبالفعل بعد ايام ولات شونتيي والطابق الارضي رجعوه كاراجات
لكن صدقوني ما قدرتش نضرب هاذيك الطوبة غاضتني كي عندها ولاد صغار. مزية كان معايا وحد الشرير قلبو قاسي قتلها ورمى ولادها ودار معاهم سيلفي. قلتلو حرام عليك قاللي زكارة فيها راني حرمت عليا المعيشة

لازم نفرقو بين الخوف والفوبيا

المهم هذة قصص من الواقع وانتوما واش من فوبي عندكم
ومكالاه تلعبوها رجلة كاين الي نهار يشوف العنكبوت يودر صوالحو
كيما @لؤلؤة قسنطينة.
وكاين الي ما نخافش عليهم كيما @ليليا مرام. بنت الدوار تعذب الكلب وترجعو اليف نورمال
وما ننساش @ماغيكاي تشان. ما نقوللكمش مناه تخاف نخليه لغز مادامها غائبة نهار تجي نفضحها







 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرتني بالموضوع لي نهار طرحتو في قسم النكت، وسميتو شكون عندو اللوبيا هههه
والله يا الفوبيا هادي، قتلتني بتاع أم أربعة وأربعين 😂 والله نفس الشي أنا تاني، برك بدّل الشخصية الرئيسية وجيب محبوبة الجماهير العنكبوت، لأنو عندي فوبيا كارثية منها صح صح، ديجا والله نهار نتزوج نشرط على الراجل أنو يسنييلي على ورقة بلي مسموح عليا نوضو في أي وقت وفي أي ظرف باه يقتلي عنكبوت معلّق في الحيط، لأني والله نرقد في بيت فيها فار ورقدت صح في بيت فيها فئران ماش فار برك ونورمال، بصح كن نشوف عنكبوت في بيت ومايحكموهاش مستحيييل نبات فيها.
أنا ماما بكري كانت حاطتني نتمسخر يعني نحب نلعبها، بصح كن جيت نحب نلعبها، نطبقها على الحشرات كامل، بصح أنا غير العنكبوت مانحملهاش، حتى صورة في التلفاز مانحملهاش نبقى نشوف مع جنابي، ديجا كن نشوف عنكبوت في حيط ولا في بلاصة معينة ويقتلوها وتنتهي الحكاية، نجيبها شهر مانقربش للبلاصة هاديك، تقولي ماما يخي ماتت، نقولها ماتت على روحها بصح البلاصة مشكوك في أمرها حتى نتأكد بلي الوضع آمن باه نقرب من تم ههه.
نحكيلكم مرة في القايلة قاعدة انا وماما نتفرجو، وانا قاعدة نكونيكتي في اللمة يعني هازة التيليفون في يدي والتلفاز نتونس بيه زعما وماما مسكينة ترقد بالقاعدة، عييت فيها تروح ترتاح قاتلي لالا، هيا زادت رقدت وانا قاعدة نكونيكتي ونحس بحاجة فوق كتفي فوق التريكو تاع الصوف لي لابستو فوق القندورة، انا غير دورت بلعقل وشفتها، عيطت عيطة سمعوها من الهند، التيليفون طار في السماء التريكو نحيتو ورميتو في السماء، البكاوات الدنيا مقلبة، ماما ناضت مفجوعة تقولي واش صرا، وانا نبكي نقولها رتيلة رتيلة، ماما تقولي وينهي الرتيلة تاع الهم، دورت لقات التريكو في جهة والتيليفون في جهة وانا اقسم بالله نرعش نترعد وحدي، جبتها شهر مانلبسش التريكو هاداك من الخوف.
وكي تقتل ماما العنكبوت، نروح نتخبا رغم اني نكرها بصح تغيضني، نقولها هزيها وارميها، تقولي والله مليحة نتي اهربي وانا نهزها، ومن بعد كي تقتلها نجي نطل بلعقل نقولها ماتت؟ تقولي هيه، نقولها يخي متأكدة بلي ماتت؟ شفتيها مليح يخي؟ تقولي ماما غدوة تخرج شهادة الوفاة ونثبتلك بلي ماتت ههههه.
ومرة نضت فليل نشرب الماء من الكوزينة عجبك فليل وشفتها في الحيط وفي الظلمة، تقول عندي نظر خاص بالعناكب، ماقدرتش ندخل للكوزينة بقيت في الباب وميتة بالعطش، ناضت ماما فليل لقاتني واقفة قدامها، تخلعت قاتلي نتي كاش نهار تحبسيلي قلبي، قتلها عطشت قاتلي اشربي شكون حاكمك قتلها عندي نص ساعة وانا واقفة ماقدرتش ندخل، قاتلي علاه؟ قتلها عنكبوت، قريب عطاتني بدبزة هههه
هادا الرد طويل درك الرد الجاي نكملكم قصص أخرى تشبعو ضحك
 
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