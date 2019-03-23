لا فوبي (phobia)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفكرتني بالموضوع لي نهار طرحتو في قسم النكت، وسميتو شكون عندو اللوبيا ههههوالله يا الفوبيا هادي، قتلتني بتاع أم أربعة وأربعينوالله نفس الشي أنا تاني، برك بدّل الشخصية الرئيسية وجيب محبوبة الجماهير العنكبوت، لأنو عندي فوبيا كارثية منها صح صح، ديجا والله نهار نتزوج نشرط على الراجل أنو يسنييلي على ورقة بلي مسموح عليا نوضو في أي وقت وفي أي ظرف باه يقتلي عنكبوت معلّق في الحيط، لأني والله نرقد في بيت فيها فار ورقدت صح في بيت فيها فئران ماش فار برك ونورمال، بصح كن نشوف عنكبوت في بيت ومايحكموهاش مستحيييل نبات فيها.أنا ماما بكري كانت حاطتني نتمسخر يعني نحب نلعبها، بصح كن جيت نحب نلعبها، نطبقها على الحشرات كامل، بصح أنا غير العنكبوت مانحملهاش، حتى صورة في التلفاز مانحملهاش نبقى نشوف مع جنابي، ديجا كن نشوف عنكبوت في حيط ولا في بلاصة معينة ويقتلوها وتنتهي الحكاية، نجيبها شهر مانقربش للبلاصة هاديك، تقولي ماما يخي ماتت، نقولها ماتت على روحها بصح البلاصة مشكوك في أمرها حتى نتأكد بلي الوضع آمن باه نقرب من تم ههه.نحكيلكم مرة في القايلة قاعدة انا وماما نتفرجو، وانا قاعدة نكونيكتي في اللمة يعني هازة التيليفون في يدي والتلفاز نتونس بيه زعما وماما مسكينة ترقد بالقاعدة، عييت فيها تروح ترتاح قاتلي لالا، هيا زادت رقدت وانا قاعدة نكونيكتي ونحس بحاجة فوق كتفي فوق التريكو تاع الصوف لي لابستو فوق القندورة، انا غير دورت بلعقل وشفتها، عيطت عيطة سمعوها من الهند، التيليفون طار في السماء التريكو نحيتو ورميتو في السماء، البكاوات الدنيا مقلبة، ماما ناضت مفجوعة تقولي واش صرا، وانا نبكي نقولها رتيلة رتيلة، ماما تقولي وينهي الرتيلة تاع الهم، دورت لقات التريكو في جهة والتيليفون في جهة وانا اقسم بالله نرعش نترعد وحدي، جبتها شهر مانلبسش التريكو هاداك من الخوف.وكي تقتل ماما العنكبوت، نروح نتخبا رغم اني نكرها بصح تغيضني، نقولها هزيها وارميها، تقولي والله مليحة نتي اهربي وانا نهزها، ومن بعد كي تقتلها نجي نطل بلعقل نقولها ماتت؟ تقولي هيه، نقولها يخي متأكدة بلي ماتت؟ شفتيها مليح يخي؟ تقولي ماما غدوة تخرج شهادة الوفاة ونثبتلك بلي ماتت ههههه.ومرة نضت فليل نشرب الماء من الكوزينة عجبك فليل وشفتها في الحيط وفي الظلمة، تقول عندي نظر خاص بالعناكب، ماقدرتش ندخل للكوزينة بقيت في الباب وميتة بالعطش، ناضت ماما فليل لقاتني واقفة قدامها، تخلعت قاتلي نتي كاش نهار تحبسيلي قلبي، قتلها عطشت قاتلي اشربي شكون حاكمك قتلها عندي نص ساعة وانا واقفة ماقدرتش ندخل، قاتلي علاه؟ قتلها عنكبوت، قريب عطاتني بدبزة هههههادا الرد طويل درك الرد الجاي نكملكم قصص أخرى تشبعو ضحك