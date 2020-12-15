دروس الاحصاء خاص بالتكوين مهني





تعريف علم الإحصاء



لغة

اصطلاحا

المجتمع الإحصائي

العينة

الوحدة الإحصائية

المتغير

موضوع الإحصاء

وصف البيانات

80 يدرسون تخصص ميكرمعلوماتية ( عينة)



​

400 متربص

المجتمع الاحصائي

​

الوحدة الاحصائية

متربص​

13 متربص معيد

متغير​

الجدول الإحصائي:



الحالة الأولى: سلسلة احصائية :

العدد​ المتربصون​ 180​ تخصص حلويات وخباز​ 120​ تخصص آمن ووقايــــــــــــــــــة​ 80​ تخصص ميكرومعلوموماتية​ 120​ اكترونيك صناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة​ 400​ المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​

الحالة الثانية : حالة الفئات :

عدد المصانع​ عدد العاملين في المصنع​ 520​ 1- 9 ]]​ 213​ 10- 19 ]]​ 195​ 20- 29 ]]​ 120​ 30- 39 ]]​ 85​ 40- 49 ]]​ 60​ 50- 59 ]]​ 42​ 60- 69 ]]​ 1235​ المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع​

الدرس الثاني : مقاييس النزعة المركزية



مقاييس النزعة المركزية

مركز الفئة :

وهي قيمة واحدة تعبر عن الفئة في مجموعها و يحسب مركز الفئة بالعلاقة التالية :

مركز الفئة = و يرمز لها بالرمز Xi

مثال 1 : الجدول التالي يمثل أعمار العمال في مؤسسة سونلغاز حاسي الرمل

: الجدول التالي يمثل أعمار العمال في مؤسسة سونلغاز حاسي الرمل فئات العمر التكرار مركز الفــــــــــــــــــــــــئة 20-25]]​ 20 22,5 25-30 ]]​ 30 27,5 30- 35 ]]​ 40 32,5 35-40]]​ 50 37,5 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​ 140

المتوسط الحسابي : الحالة رقم 01: في حالة سلسلة احصائية : و تعطى بالعلاقة التالية : x¯= مثال رقم 02: لدينا السلسلة الاحصائية : 37 ، 45 ، 42 ، 41 ، 57 x¯ = 44 = ,4 المتوسط الحسابي المرجح الحالة رقم 02: في حالة جدول إحصائي و تعطى بالعلاقة التالية: x¯= في هذه الحالة يجب حساب مركز الفئة مثال رقم 03: فئات العمر التكرار مركز الفــــــــــــــــــــــــئة 20-25]]​ 20 22,5 25-30 ]]​ 30 27,5 30- 35 ]]​ 40 32,5 35-40]]​ 50 37,5 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​ 140

x¯= = التكرار النسبي : و يحسب كمايلي : التكرار النسبي = التكرار / مجموع التكرارات مثال رقم 04 : الجدول التالي يمثل الفئات العمرية لمؤسسة من المؤسسات الحاصل التكرار قسمة مجموع التكرارات التكرار فئات العمر 0,1667 30 20-25]]​ 0,2222 40 25-30 ]]​ 0,2778 50 30- 35 ]]​ 0,3333 60 35-40]]​ 1 180 المجمــــــــــــــــــــــــــوع​ التكرار النسبي المئوي : و يحسب كمايلي التكرار النسبي المئوي = التكرار النسبي x 100 التكرار النسبي المئوي الحاصل التكرار قسمة مجموع التكرارات التكرار فئات العمر %16,67 0,1667 30 20-25]]​ %22,22 0,2222 40 25-30 ]]​ %27,78 0,2778 50 30- 35 ]]​ %33,33 0,3333 60 35-40]]​ %100 1 180 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع التجمع التكراري الصاعد و النازل : مثال رقم 05 : الجدول التالي يمثل يمثل توزيع أعمار عمال في مؤسسة ما التجمع التكراري النازل التجمع التكراري الصاعد التكرار فئات الســـــــــــــــــــن 1000 20 20 20 – 25 ]] 980 80 60 25 – 30 ]] 900 300 220 30 – 35 ]] 680 570 270 35 – 40 ]] 410 700 130 40 – 45 ]] 290 820 120 45 – 50 ]] 170 970 150 50 – 55 ]] 20 1000 30 55 – 60 ]] 1000 المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع الدرس الثالث: مقاييس التشتت : مقاييس التشتت : المنوال: مثال رقم 06 : لدينا السلسلة الاحصائية التالية : 18 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ،6 ، 5 ،4 المنوال هو رقم 9 التباين هو مقياس لاختلاف البيانات وتشتتها ، وهو متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ، ويرمز له بالرمز S2 ويحسب من الصيغة الرياضية الآتية:

S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n​ مثال رقم 07 : لدينا مجموعة الأوزان لمجموعة من الطلبة وهي كمايلي : ( Xi- x¯)² Xi- x¯ مركز الفئة Xi التكرار Fi فئات الاوزان 41,6025 -6,45 61,5 5 [ 60 – 63 ] 11,9025 -3,45 64,5 18 [ 63 – 66 ] 0,2025 -0,45 67,5 42 [ 66 – 69 ] 6,5025 2,15 70,5 27 [ 69 – 72 ] 30,8025 5.55 73,5 8 [ 72 – 75 ] 91 100 المجموع لحساب التباين أولا علينا حساب مركز الفئة لكل فئة من فئات الأوزان Xi= ثم علينا حساب المتوسط الحسابي x¯ = ثم علينا حساب Xi- x¯ Xi- x¯= 61,5 – 67,95 = -6,45 ثم نحسب مايلي :

( Xi- x¯)²= (-6,45)²= 41,6025 ثم نحسب مجموع ² ∑ (xi – `X ) فنجد نطبق القانون التباين فنجد مايلي : S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n =​





: يختص علم الاحصاء بالطرق العلمية لجمع البيانات و تنظيم و تلخيص و عرض و تحليل البيانات و كذلك الوصول إلى نتائج مقبولة و قرارات سليمة على ضوء التحليل: هو التعبير عن البيانات عن نفسها و الارقام المستخرجة من البيانات مثل : المتوسطات ، الانحرافات.....الخ: هو الذي يهتم بجمع البيانات من خصائص مجموعة من الافراد أو الاشياء أو غيرهامثال : أطوال ، أوزان.....و غيرها: هو جزء من المجتمع الإحصائي و تكون محددة و منظمةمثال: مجموعة من العمال نختار منهم العمال أقل من 30 سنة و هذه تسمى عينة: هي كل كائن أو شيء أو ظاهرة يشترك فيها في صفة أو أكثر حول دراسة إحصائية: و هو رمز Ø ، þ ، ž و الذي يمكن أي يأخذ قيمة سبق تحديدها مجال التغيير و لا يأخذ سوى قيمة وحيدة: يهتم علم الإحصاء بمايلي : جمع البيانات ، عرض البيانات ( باستخدام الجداول أو الأشكال أو الرسوم ): تحليل البيانات و استخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير أو التحققمثال : يتواجد في مركز التكوين المهني بن التومي العلمي 400 متربص منها 13 متربص معيد و بها ، 180 متربص يدرسون تخصص حلويات وخباز ، 120 متربص يدرسون تخصص آمن ووقاية ، 80 متربص يدرسون تخصص ميكرومعلوموماتية ، 120 متربص يدرسون تخصص اكترونيك صناعية005 ، 52 ، 36 ، 40 ، 54 تسمى السلسلة الاحصائيةالجدول التالي يوضح عدد المتربصون في مركز التكوين المهني بحاسي الرملالجدول التالي يوضح توزيع مصانع الأثاث حسب عدد العمال في ولاية من ولايات الوطن و يرمز للتكرارات بـــ Fi