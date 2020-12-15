دروس الاحصاء خاص بالتكوين مهني

إلياس

إلياس

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تعريف علم الإحصاء

لغة : يختص علم الاحصاء بالطرق العلمية لجمع البيانات و تنظيم و تلخيص و عرض و تحليل البيانات و كذلك الوصول إلى نتائج مقبولة و قرارات سليمة على ضوء التحليل

اصطلاحا : هو التعبير عن البيانات عن نفسها و الارقام المستخرجة من البيانات مثل : المتوسطات ، الانحرافات.....الخ

المجتمع الإحصائي : هو الذي يهتم بجمع البيانات من خصائص مجموعة من الافراد أو الاشياء أو غيرها

مثال : أطوال ، أوزان.....و غيرها

العينة: هو جزء من المجتمع الإحصائي و تكون محددة و منظمة

مثال: مجموعة من العمال نختار منهم العمال أقل من 30 سنة و هذه تسمى عينة

الوحدة الإحصائية: هي كل كائن أو شيء أو ظاهرة يشترك فيها في صفة أو أكثر حول دراسة إحصائية

المتغير: و هو رمز Ø ، þ ، ž و الذي يمكن أي يأخذ قيمة سبق تحديدها مجال التغيير و لا يأخذ سوى قيمة وحيدة

موضوع الإحصاء : يهتم علم الإحصاء بمايلي : جمع البيانات ، عرض البيانات ( باستخدام الجداول أو الأشكال أو الرسوم )

وصف البيانات: تحليل البيانات و استخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير أو التحقق



80 يدرسون تخصص ميكرمعلوماتية ( عينة)

مثال : يتواجد في مركز التكوين المهني بن التومي العلمي 400 متربص منها 13 متربص معيد و بها ، 180 متربص يدرسون تخصص حلويات وخباز ، 120 متربص يدرسون تخصص آمن ووقاية ، 80 متربص يدرسون تخصص ميكرومعلوموماتية ، 120 متربص يدرسون تخصص اكترونيك صناعية


400 متربص
المجتمع الاحصائي



الوحدة الاحصائية
متربص​
13 متربص معيد
متغير​
00






الجدول الإحصائي:

الحالة الأولى: سلسلة احصائية :

5 ، 52 ، 36 ، 40 ، 54 تسمى السلسلة الاحصائية

الجدول التالي يوضح عدد المتربصون في مركز التكوين المهني بحاسي الرمل

العدد​
المتربصون​
180​
تخصص حلويات وخباز​
120​
تخصص آمن ووقايــــــــــــــــــة​
80​
تخصص ميكرومعلوموماتية​
120​
اكترونيك صناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة​
400​
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​


الحالة الثانية : حالة الفئات :

الجدول التالي يوضح توزيع مصانع الأثاث حسب عدد العمال في ولاية من ولايات الوطن و يرمز للتكرارات بـــ Fi

عدد المصانع​
عدد العاملين في المصنع​
520​
1- 9 ]]​
213​
10- 19 ]]​
195​
20- 29 ]]​
120​
30- 39 ]]​
85​
40- 49 ]]​
60​
50- 59 ]]​
42​
60- 69 ]]​
1235​
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع​
الدرس الثاني : مقاييس النزعة المركزية

مقاييس النزعة المركزية

  • مركز الفئة :
  • وهي قيمة واحدة تعبر عن الفئة في مجموعها و يحسب مركز الفئة بالعلاقة التالية :
  • مركز الفئة = و يرمز لها بالرمز Xi
  • مثال 1: الجدول التالي يمثل أعمار العمال في مؤسسة سونلغاز حاسي الرمل
    • فئات العمر
    • التكرار
    • مركز الفــــــــــــــــــــــــئة
    20-25]]​
    • 20
    • 22,5
    25-30 ]]​
    • 30
    • 27,5
    30- 35 ]]​
    • 40
    • 32,5
    35-40]]​
    • 50
    • 37,5
    المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​
    • 140

    • المتوسط الحسابي: الحالة رقم 01: في حالة سلسلة احصائية : و تعطى بالعلاقة التالية :
    • x¯=
    • مثال رقم 02:
    • لدينا السلسلة الاحصائية : 37 ، 45 ، 42 ، 41 ، 57
    • x¯ = 44 = ,4
    • المتوسط الحسابي المرجح
    • الحالة رقم 02: في حالة جدول إحصائي و تعطى بالعلاقة التالية:
    • x¯=
    • في هذه الحالة يجب حساب مركز الفئة
    • مثال رقم 03:
      • فئات العمر
      • التكرار
      • مركز الفــــــــــــــــــــــــئة
      20-25]]​
      • 20
      • 22,5
      25-30 ]]​
      • 30
      • 27,5
      30- 35 ]]​
      • 40
      • 32,5
      35-40]]​
      • 50
      • 37,5
      المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع​
      • 140

      • x¯= =
      • التكرار النسبي : و يحسب كمايلي :
      • التكرار النسبي = التكرار / مجموع التكرارات
      • مثال رقم 04 : الجدول التالي يمثل الفئات العمرية لمؤسسة من المؤسسات
        • الحاصل
        • التكرار قسمة مجموع التكرارات
        • التكرار
        • فئات العمر
        • 0,1667
        • 30
        20-25]]​
        • 0,2222
        • 40
        25-30 ]]​
        • 0,2778
        • 50
        30- 35 ]]​
        • 0,3333
        • 60
        35-40]]​
        • 1
        • 180
        المجمــــــــــــــــــــــــــوع​
        • التكرار النسبي المئوي : و يحسب كمايلي
        • التكرار النسبي المئوي = التكرار النسبي x 100
          • التكرار النسبي المئوي
          • الحاصل
          • التكرار قسمة مجموع التكرارات
          • التكرار
          • فئات العمر
          • %16,67
          • 0,1667
          • 30
          20-25]]​
          • %22,22
          • 0,2222
          • 40
          25-30 ]]​
          • %27,78
          • 0,2778
          • 50
          30- 35 ]]​
          • %33,33
          • 0,3333
          • 60
          35-40]]​
          • %100
          • 1
          • 180
          • المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
          • التجمع التكراري الصاعد و النازل :
          • مثال رقم 05 : الجدول التالي يمثل يمثل توزيع أعمار عمال في مؤسسة ما
            • التجمع التكراري النازل
            • التجمع التكراري الصاعد
            • التكرار
            • فئات الســـــــــــــــــــن
            • 1000
            • 20
            • 20
            • 20 – 25 ]]
            • 980
            • 80
            • 60
            • 25 – 30 ]]
            • 900
            • 300
            • 220
            • 30 – 35 ]]
            • 680
            • 570
            • 270
            • 35 – 40 ]]
            • 410
            • 700
            • 130
            • 40 – 45 ]]
            • 290
            • 820
            • 120
            • 45 – 50 ]]
            • 170
            • 970
            • 150
            • 50 – 55 ]]
            • 20
            • 1000
            • 30
            • 55 – 60 ]]
            • 1000
            • المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
            • الدرس الثالث: مقاييس التشتت :
            • مقاييس التشتت :
            • المنوال:
            • مثال رقم 06 : لدينا السلسلة الاحصائية التالية :
            • 18 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ،6 ، 5 ،4
            • المنوال هو رقم 9
            • التباين
          • هو مقياس لاختلاف البيانات وتشتتها ، وهو متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ، ويرمز له بالرمز S2 ويحسب من الصيغة الرياضية الآتية:
            S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n​
            • مثال رقم 07 :
            • لدينا مجموعة الأوزان لمجموعة من الطلبة وهي كمايلي :
              • ( Xi- x¯)²
              • Xi-
              • مركز الفئة Xi
              • التكرار Fi
              • فئات الاوزان
              • 41,6025
              • -6,45
              • 61,5
              • 5
              • [ 60 – 63 ]
              • 11,9025
              • -3,45
              • 64,5
              • 18
              • [ 63 – 66 ]
              • 0,2025
              • -0,45
              • 67,5
              • 42
              • [ 66 – 69 ]
              • 6,5025
              • 2,15
              • 70,5
              • 27
              • [ 69 – 72 ]
              • 30,8025
              • 5.55
              • 73,5
              • 8
              • [ 72 – 75 ]
              • 91
              • 100
              • المجموع
              • لحساب التباين أولا علينا حساب مركز الفئة لكل فئة من فئات الأوزان
              • Xi=
              • ثم علينا حساب المتوسط الحسابي
              • x¯ =
              • ثم علينا حساب Xi-
              • Xi- x¯= 61,5 – 67,95 = -6,45
              • ثم نحسب مايلي :

              • ( Xi- x¯)²= (-6,45)²= 41,6025
              • ثم نحسب مجموع ²∑ (xi – `X ) فنجد نطبق القانون التباين فنجد مايلي :
            • S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n =​

 
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