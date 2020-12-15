دروس الاحصاء خاص بالتكوين مهني

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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تعريف علم الإحصاء
لغة : يختص علم الاحصاء بالطرق العلمية لجمع البيانات و تنظيم و تلخيص و عرض و تحليل البيانات و كذلك الوصول إلى نتائج مقبولة و قرارات سليمة على ضوء التحليل
اصطلاحا : هو التعبير عن البيانات عن نفسها و الارقام المستخرجة من البيانات مثل : المتوسطات ، الانحرافات.....الخ
المجتمع الإحصائي : هو الذي يهتم بجمع البيانات من خصائص مجموعة من الافراد أو الاشياء أو غيرها
مثال : أطوال ، أوزان.....و غيرها
العينة: هو جزء من المجتمع الإحصائي و تكون محددة و منظمة
مثال: مجموعة من العمال نختار منهم العمال أقل من 30 سنة و هذه تسمى عينة
الوحدة الإحصائية: هي كل كائن أو شيء أو ظاهرة يشترك فيها في صفة أو أكثر حول دراسة إحصائية
المتغير: و هو رمز Ø ، þ ، ž و الذي يمكن أي يأخذ قيمة سبق تحديدها مجال التغيير و لا يأخذ سوى قيمة وحيدة
موضوع الإحصاء : يهتم علم الإحصاء بمايلي : جمع البيانات ، عرض البيانات ( باستخدام الجداول أو الأشكال أو الرسوم )
وصف البيانات: تحليل البيانات و استخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير أو التحقق
80 يدرسون تخصص ميكرمعلوماتية ( عينة)
400 متربص
المجتمع الاحصائي
الوحدة الاحصائية
متربص
13 متربص معيد
متغير
الجدول الإحصائي:
الحالة الأولى: سلسلة احصائية :
5 ، 52 ، 36 ، 40 ، 54 تسمى السلسلة الاحصائية
الجدول التالي يوضح عدد المتربصون في مركز التكوين المهني بحاسي الرمل
العدد
المتربصون
180
تخصص حلويات وخباز
120
تخصص آمن ووقايــــــــــــــــــة
80
تخصص ميكرومعلوموماتية
120
اكترونيك صناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
400
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
الحالة الثانية : حالة الفئات :
الجدول التالي يوضح توزيع مصانع الأثاث حسب عدد العمال في ولاية من ولايات الوطن و يرمز للتكرارات بـــ Fi
عدد المصانع
عدد العاملين في المصنع
520
1- 9 ]]
213
10- 19 ]]
195
20- 29 ]]
120
30- 39 ]]
85
40- 49 ]]
60
50- 59 ]]
42
60- 69 ]]
1235
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
مقاييس النزعة المركزية
- مركز الفئة :
- وهي قيمة واحدة تعبر عن الفئة في مجموعها و يحسب مركز الفئة بالعلاقة التالية :
- مركز الفئة = و يرمز لها بالرمز Xi
- مثال 1: الجدول التالي يمثل أعمار العمال في مؤسسة سونلغاز حاسي الرمل
- فئات العمر
- التكرار
20-25]]
- مركز الفــــــــــــــــــــــــئة
- 20
25-30 ]]
- 22,5
- 30
30- 35 ]]
- 27,5
- 40
35-40]]
- 32,5
- 50
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
- 37,5
- 140
- المتوسط الحسابي: الحالة رقم 01: في حالة سلسلة احصائية : و تعطى بالعلاقة التالية :
- x¯=
- مثال رقم 02:
- لدينا السلسلة الاحصائية : 37 ، 45 ، 42 ، 41 ، 57
- x¯ = 44 = ,4
- المتوسط الحسابي المرجح
- الحالة رقم 02: في حالة جدول إحصائي و تعطى بالعلاقة التالية:
- x¯=
- في هذه الحالة يجب حساب مركز الفئة
- مثال رقم 03:
- فئات العمر
- التكرار
20-25]]
- مركز الفــــــــــــــــــــــــئة
- 20
25-30 ]]
- 22,5
- 30
30- 35 ]]
- 27,5
- 40
35-40]]
- 32,5
- 50
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
- 37,5
- 140
- x¯= =
- التكرار النسبي : و يحسب كمايلي :
- التكرار النسبي = التكرار / مجموع التكرارات
- مثال رقم 04 : الجدول التالي يمثل الفئات العمرية لمؤسسة من المؤسسات
- الحاصل
- التكرار قسمة مجموع التكرارات
- التكرار
- فئات العمر
- 0,1667
20-25]]
- 30
- 0,2222
25-30 ]]
- 40
- 0,2778
30- 35 ]]
- 50
- 0,3333
35-40]]
- 60
- 1
المجمــــــــــــــــــــــــــوع
- 180
- التكرار النسبي المئوي : و يحسب كمايلي
- التكرار النسبي المئوي = التكرار النسبي x 100
- التكرار النسبي المئوي
- الحاصل
- التكرار قسمة مجموع التكرارات
- التكرار
- فئات العمر
- %16,67
- 0,1667
20-25]]
- 30
- %22,22
- 0,2222
25-30 ]]
- 40
- %27,78
- 0,2778
30- 35 ]]
- 50
- %33,33
- 0,3333
35-40]]
- 60
- %100
- 1
- 180
- المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
- التجمع التكراري الصاعد و النازل :
- مثال رقم 05 : الجدول التالي يمثل يمثل توزيع أعمار عمال في مؤسسة ما
- التجمع التكراري النازل
- التجمع التكراري الصاعد
- التكرار
- فئات الســـــــــــــــــــن
- 1000
- 20
- 20
- 20 – 25 ]]
- 980
- 80
- 60
- 25 – 30 ]]
- 900
- 300
- 220
- 30 – 35 ]]
- 680
- 570
- 270
- 35 – 40 ]]
- 410
- 700
- 130
- 40 – 45 ]]
- 290
- 820
- 120
- 45 – 50 ]]
- 170
- 970
- 150
- 50 – 55 ]]
- 20
- 1000
- 30
- 55 – 60 ]]
- 1000
- المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
- الدرس الثالث: مقاييس التشتت :
- مقاييس التشتت :
- المنوال:
- مثال رقم 06 : لدينا السلسلة الاحصائية التالية :
- 18 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ،6 ، 5 ،4
- المنوال هو رقم 9
- التباين
- هو مقياس لاختلاف البيانات وتشتتها ، وهو متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ، ويرمز له بالرمز S2 ويحسب من الصيغة الرياضية الآتية:
S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n
- مثال رقم 07 :
- لدينا مجموعة الأوزان لمجموعة من الطلبة وهي كمايلي :
- ( Xi- x¯)²
- Xi- x¯
- مركز الفئة Xi
- التكرار Fi
- فئات الاوزان
- 41,6025
- -6,45
- 61,5
- 5
- [ 60 – 63 ]
- 11,9025
- -3,45
- 64,5
- 18
- [ 63 – 66 ]
- 0,2025
- -0,45
- 67,5
- 42
- [ 66 – 69 ]
- 6,5025
- 2,15
- 70,5
- 27
- [ 69 – 72 ]
- 30,8025
- 5.55
- 73,5
- 8
- [ 72 – 75 ]
- 91
- 100
- المجموع
- لحساب التباين أولا علينا حساب مركز الفئة لكل فئة من فئات الأوزان
- Xi=
- ثم علينا حساب المتوسط الحسابي
- x¯ =
- ثم علينا حساب Xi- x¯
- Xi- x¯= 61,5 – 67,95 = -6,45
- ثم نحسب مايلي :
- ( Xi- x¯)²= (-6,45)²= 41,6025
- ثم نحسب مجموع ²∑ (xi – `X ) فنجد نطبق القانون التباين فنجد مايلي :
- S2 = [ ∑ (xi – `X )2 ]/ n =