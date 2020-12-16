عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل بريدي موب / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
213.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,757
النقاط
543
العمر
35
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500 بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 213 دج
العمولة لا توجد
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 
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