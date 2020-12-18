تكريم أكثر الأعضاء تفاعلا لسنة 2020 ركن النكت والطرائف

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,628
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

نشكر كل من رسم بسمة على شفاه اللماويين هذه السنة ونخص بالذكر من كانوا أكثر تقديما للمواضيع وهم :

ALIGSM@
@البشير البشير
@ناصر dz
@Chicobustan

الادارة تهديكم وسام

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بارك الله فيكم
 
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