تكريم أكثر الأعضاء تفاعلا لسنة 2020 ركن النكت والطرائف

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,628
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
نشكر كل من رسم بسمة على شفاه اللماويين هذه السنة ونخص بالذكر من كانوا أكثر تقديما للمواضيع وهم :
ALIGSM@
@البشير البشير
@ناصر dz
@Chicobustan
الادارة تهديكم وسام
بارك الله فيكم
نشكر كل من رسم بسمة على شفاه اللماويين هذه السنة ونخص بالذكر من كانوا أكثر تقديما للمواضيع وهم :
ALIGSM@
@البشير البشير
@ناصر dz
@Chicobustan
الادارة تهديكم وسام
بارك الله فيكم