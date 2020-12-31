نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,979
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحيم المنان، بسم الله خالق السموات والأرض
ذو العزة والإكرام، الحمد لله الكريم حمدًا طيبا مباركًا فيه
بقدر السموات والأرض، وقدر ما بينهما من شيء بعد
نشكر الله عز وجل على عظيم توفيقه لنا
ان نجتمع في هته الليلة الطيبة من أجل الإعلان عن نتائج
أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2020 م
وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة
بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم
دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه
من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة
النتائج :
الفائز بجائزة أوسكار افضل عضوة:
@اميرة المدائن
الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو:
@إلياس
يحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار أفضل عضو و عضوة
@ناصر dz
@Golden Man
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac
يتحصلون على الوسام
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الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو/ة شرفي:
@خديجة ph
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار أفضل عضو شرفي
@فريد أبوفيصل
@Skor m@k
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الفائز بجائزة أوسكار افضل عضو مشارك و مساهم في منتدى مشكلتي:
@sanaya
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار التفاعل في منتدى مشكلتي
@خديجة ph
@Hakan
@طموحة
@عبدالرؤوف
@الوهم
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- الفائز بأوسكار المشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
فئة المشرفين :
@البشير البشير
فئة المشرفات :
@ملكة زوجي
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار المشرف المميز السنوي
@نجمة الأرض
@Autumn leaves
@ملكة زوجي
@ليليا مرام
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الفائز بأوسكار افضل مشرف/ة:
المشرفات:
@ماغيكاي تشان
المشرفين:
@البشير البشير
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار افضل مشرف/ة:
@جليلوس
@*amani*
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
يتحصلون على الوسام
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الفائز بأوسكار أفضل مراقبة و مراقب
أفضل مراقبة:
@Yasmina zahra
افضل مراقب:
@Ma$Ter
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لاوسكر افضل مراقب و مراقبة
@sami44
@سكون الفجر.
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الفائزون بأوسكار أفضل المواهب :
الذين سيتحصلون على الوسام
هم كالآتي
فن الرسم:
@Soumia hadj mohammed
فن التصوير:
@Soumia hadj mohammed
فن المهارات اليدوية:
@Yasmina zahra
فن كتابة الخواطر والاشعار:
@space-cowboy
فن كتابة القصص والروايات:
@ماغيكاي تشان
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار افضل المواهب
@فريد أبوفيصل
Gül Bahar@
@space-cowboy
@جمال عبدلي
@سكون الفجر
@نجمة الأرض
@Yasmina zahra
@محب Google
@rafid2
@أمير جزائري حر
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@randa.hac
@ماغيكاي تشان
يتحصلون على الوسام
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الفائز بجائزة أوسكار افضل موضوع سنوي
لن أستسلم .....لأن لي حلم....
للأخت @soso ana
تتحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأفضل موضوع
@منى كريم
@عبدالرؤوف
@ظل سريالية
@Autumn leaves
@الوهم
يتحصلون على الوسام
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مع تحيات ادارة اللمة
كل عام و انتم و اللمة بألف خير
ذو العزة والإكرام، الحمد لله الكريم حمدًا طيبا مباركًا فيه
بقدر السموات والأرض، وقدر ما بينهما من شيء بعد
نشكر الله عز وجل على عظيم توفيقه لنا
ان نجتمع في هته الليلة الطيبة من أجل الإعلان عن نتائج
أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2020 م
وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة
بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم
دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه
من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة
النتائج :
الفائز بجائزة أوسكار افضل عضوة:
@اميرة المدائن
الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو:
@إلياس
يحصلان على الوسام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار أفضل عضو و عضوة
@ناصر dz
@Golden Man
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac
يتحصلون على الوسام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو/ة شرفي:
@خديجة ph
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار أفضل عضو شرفي
@فريد أبوفيصل
@Skor m@k
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الفائز بجائزة أوسكار افضل عضو مشارك و مساهم في منتدى مشكلتي:
@sanaya
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار التفاعل في منتدى مشكلتي
@خديجة ph
@Hakan
@طموحة
@عبدالرؤوف
@الوهم
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- الفائز بأوسكار المشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
فئة المشرفين :
@البشير البشير
فئة المشرفات :
@ملكة زوجي
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار المشرف المميز السنوي
@نجمة الأرض
@Autumn leaves
@ملكة زوجي
@ليليا مرام
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الفائز بأوسكار افضل مشرف/ة:
المشرفات:
@ماغيكاي تشان
المشرفين:
@البشير البشير
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار افضل مشرف/ة:
@جليلوس
@*amani*
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
يتحصلون على الوسام
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الفائز بأوسكار أفضل مراقبة و مراقب
أفضل مراقبة:
@Yasmina zahra
افضل مراقب:
@Ma$Ter
يتحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لاوسكر افضل مراقب و مراقبة
@sami44
@سكون الفجر.
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الفائزون بأوسكار أفضل المواهب :
الذين سيتحصلون على الوسام
هم كالآتي
فن الرسم:
@Soumia hadj mohammed
فن التصوير:
@Soumia hadj mohammed
فن المهارات اليدوية:
@Yasmina zahra
فن كتابة الخواطر والاشعار:
@space-cowboy
فن كتابة القصص والروايات:
@ماغيكاي تشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار افضل المواهب
@فريد أبوفيصل
Gül Bahar@
@space-cowboy
@جمال عبدلي
@سكون الفجر
@نجمة الأرض
@Yasmina zahra
@محب Google
@rafid2
@أمير جزائري حر
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@randa.hac
@ماغيكاي تشان
يتحصلون على الوسام
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الفائز بجائزة أوسكار افضل موضوع سنوي
لن أستسلم .....لأن لي حلم....
للأخت @soso ana
لن أستسلم .....لأن لي ♥حلم♥....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... هذه كتابة بسيطة من وحي قلمي.... أتمنى أن تنال إعجابكم.... عندما تتوقف عن الحلم... انك تتوقف عن الحياة.... ماهو هدفك في هذه الحياة ؟ لطالما سئلت هذا السؤال بل وكان يراودني لمدة طويلة ولكني ظللت أخفيه بين ثنايا افكاري واتحادى الاجابة عنه لا أعلم لماذا ؟هل هو...
www.4algeria.com
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المتحصلون على وسام الترشح لأفضل موضوع
@منى كريم
@عبدالرؤوف
@ظل سريالية
@Autumn leaves
@الوهم
يتحصلون على الوسام
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مع تحيات ادارة اللمة
كل عام و انتم و اللمة بألف خير
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