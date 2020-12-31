نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,979
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحيم المنان، بسم الله خالق السموات والأرض
ذو العزة والإكرام، الحمد لله الكريم حمدًا طيبا مباركًا فيه
بقدر السموات والأرض، وقدر ما بينهما من شيء بعد

نشكر الله عز وجل على عظيم توفيقه لنا
ان نجتمع في هته الليلة الطيبة من أجل الإعلان عن نتائج
أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2020 م
وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة
بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم
دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه
من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :

الفائز بجائزة أوسكار افضل عضوة:
@اميرة المدائن

الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو:
@إلياس
يحصلان على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار أفضل عضو و عضوة
@ناصر dz
@Golden Man
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac
يتحصلون على الوسام
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الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو/ة شرفي:
@خديجة ph
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار أفضل عضو شرفي
@فريد أبوفيصل
@Skor m@k

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الفائز بجائزة أوسكار افضل عضو مشارك و مساهم في منتدى مشكلتي:
@sanaya
تحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار التفاعل في منتدى مشكلتي
@خديجة ph
@Hakan
@طموحة
@عبدالرؤوف
@الوهم
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- الفائز بأوسكار المشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
فئة المشرفين :
@البشير البشير

فئة المشرفات :
@ملكة زوجي
يتحصلان على الوسام
7.gif
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار المشرف المميز السنوي
@نجمة الأرض
@Autumn leaves
@ملكة زوجي
@ليليا مرام
2.gif
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الفائز بأوسكار افضل مشرف/ة:
المشرفات:
@ماغيكاي تشان
المشرفين:
@البشير البشير

يتحصلان على الوسام
5.gif

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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار افضل مشرف/ة:
@جليلوس
@*amani*
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
يتحصلون على الوسام
2.gif
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الفائز بأوسكار أفضل مراقبة و مراقب
أفضل مراقبة:
@Yasmina zahra
افضل مراقب:
@Ma$Ter

يتحصلان على الوسام
9.gif

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المتحصلون على وسام الترشح لاوسكر افضل مراقب و مراقبة
@sami44
@سكون الفجر.

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الفائزون بأوسكار أفضل المواهب :
الذين سيتحصلون على الوسام
موهبة.gif
هم كالآتي

فن الرسم:
@Soumia hadj mohammed

فن التصوير:
@Soumia hadj mohammed

فن المهارات اليدوية:
@Yasmina zahra

فن كتابة الخواطر والاشعار:
@space-cowboy

فن كتابة القصص والروايات:
@ماغيكاي تشان
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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار افضل المواهب
@فريد أبوفيصل
Gül Bahar@
@space-cowboy
@جمال عبدلي
@سكون الفجر
@نجمة الأرض
@Yasmina zahra
@محب Google
@rafid2
@أمير جزائري حر
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@randa.hac
@ماغيكاي تشان
يتحصلون على الوسام
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الفائز بجائزة أوسكار افضل موضوع سنوي

لن أستسلم .....لأن لي ♥حلم♥....
للأخت @soso ana
www.4algeria.com

لن أستسلم .....لأن لي ♥حلم♥....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... هذه كتابة بسيطة من وحي قلمي.... أتمنى أن تنال إعجابكم.... عندما تتوقف عن الحلم... انك تتوقف عن الحياة.... ماهو هدفك في هذه الحياة ؟ لطالما سئلت هذا السؤال بل وكان يراودني لمدة طويلة ولكني ظللت أخفيه بين ثنايا افكاري واتحادى الاجابة عنه لا أعلم لماذا ؟هل هو...
www.4algeria.com www.4algeria.com
تتحصل على الوسام
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المتحصلون على وسام الترشح لأفضل موضوع
@منى كريم
@عبدالرؤوف
@ظل سريالية
@Autumn leaves
@الوهم
يتحصلون على الوسام
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مع تحيات ادارة اللمة
كل عام و انتم و اللمة بألف خير
 

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PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
79
النقاط
9
العمر
16
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
الف مبروووووووووووووووووووك للفائزين
اتمنى فوزكم بالجنة كما فزتم بالجائزة ان شاء الله
 
ذكريات

ذكريات

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
71
النقاط
605
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ألف مبروك للفائزين رواد المنتدى
و كل عام و أنتم بألف خير
 
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