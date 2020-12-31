نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2020

بسم الله الرحيم المنان، بسم الله خالق السموات والأرض

ذو العزة والإكرام، الحمد لله الكريم حمدًا طيبا مباركًا فيه

بقدر السموات والأرض، وقدر ما بينهما من شيء بعد



نشكر الله عز وجل على عظيم توفيقه لنا

ان نجتمع في هته الليلة الطيبة من أجل الإعلان عن نتائج

أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2020 م

وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :



الفائز بجائزة أوسكار افضل عضوة:

الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو:

يحصلان على الوسام

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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار أفضل عضو و عضوة

يتحصلون على الوسام

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الفائز بجائزة أوسكار أفضل عضو/ة شرفي:

تحصل على الوسام

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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار أفضل عضو شرفي

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الفائز بجائزة أوسكار افضل عضو مشارك و مساهم في منتدى مشكلتي:

تحصل على الوسام

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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار التفاعل في منتدى مشكلتي

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- الفائز بأوسكار المشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

يتحصلان على الوسام

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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار المشرف المميز السنوي

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الفائز بأوسكار افضل مشرف/ة:

يتحصلان على الوسام





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المتحصلون على وسام الترشح للأوسكار افضل مشرف/ة:

يتحصلون على الوسام

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الفائز بأوسكار أفضل مراقبة و مراقب

يتحصلان على الوسام





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المتحصلون على وسام الترشح لاوسكر افضل مراقب و مراقبة

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الفائزون بأوسكار أفضل المواهب :

الذين سيتحصلون على الوسام

هم كالآتي

فن الرسم:

فن التصوير:

فن المهارات اليدوية:

فن كتابة الخواطر والاشعار:

فن كتابة القصص والروايات:

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المتحصلون على وسام الترشح لأوسكار افضل المواهب

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الفائز بجائزة أوسكار افضل موضوع سنوي

لن أستسلم .....لأن لي حلم ....

للأخت @soso ana

لن أستسلم .....لأن لي ♥حلم♥.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... هذه كتابة بسيطة من وحي قلمي.... أتمنى أن تنال إعجابكم.... عندما تتوقف عن الحلم... انك تتوقف عن الحياة.... ماهو هدفك في هذه الحياة ؟ لطالما سئلت هذا السؤال بل وكان يراودني لمدة طويلة ولكني ظللت أخفيه بين ثنايا افكاري واتحادى الاجابة عنه لا أعلم لماذا ؟هل هو...

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