_12amrane
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 48
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- tebessa
- الجنس
- ذكر
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو 212 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€
السعر: 1 اورو 212 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€