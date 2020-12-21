صور متحركة للكرتون سالي

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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- أنثى
شكرا خولةوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @PRENNSEE89521
مرحبا بكِ في المنتدى
....
صور جميلة لسالي التي أحببنا مسلسلها كثيرا وتعاطفنا معها
وأنتِ اخترت صورا مميّزة
....
أعجبتني كل الصور يا غالية
ولكنك وضعتِ صورتين لا علاقة لهما بصور سالي
....
سلمت يمينك
محبتي وتقديري
شكرا امينصور جميلة جدا وممتعة الكرتون الذي كنت اتابعه ايام صغري خاصة في فترات التسعينات
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
العفو اختي ، زيدي خاصة افلام كرتون القديمة مع فيديوهات لها أن امكن ذلك ، بالتوفيق إن شاء اللهشكرا امين
لا حضت تفضيلكم له
لذا قمت بصنع صور متحركة و نشرها