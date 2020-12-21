صور متحركة للكرتون سالي

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
38
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
3dlat.net_31_15_acdc_بسمله-بلونين-الازرق.gif

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لنبدأ
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وفي الاخير امل انكم استمتعتم
ماهو الانمي او الكرتون الذي تحبونه و تريدون مني منه صور متحركة في التعليقات
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,842
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @PRENNSEE89521
مرحبا بكِ في المنتدى
....
صور جميلة لسالي التي أحببنا مسلسلها كثيرا وتعاطفنا معها
وأنتِ اخترت صورا مميّزة
....
أعجبتني كل الصور يا غالية
ولكنك وضعتِ صورتين لا علاقة لهما بصور سالي
....
سلمت يمينك
محبتي وتقديري
 
PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
38
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال خووخه:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @PRENNSEE89521
مرحبا بكِ في المنتدى
....
صور جميلة لسالي التي أحببنا مسلسلها كثيرا وتعاطفنا معها
وأنتِ اخترت صورا مميّزة
....
أعجبتني كل الصور يا غالية
ولكنك وضعتِ صورتين لا علاقة لهما بصور سالي
....
سلمت يمينك
محبتي وتقديري
إضغط للتوسيع...
شكرا خولة
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,556
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صور جميلة جدا وممتعة الكرتون الذي كنت اتابعه ايام صغري خاصة في فترات التسعينات
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
38
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال إلياس:
صور جميلة جدا وممتعة الكرتون الذي كنت اتابعه ايام صغري خاصة في فترات التسعينات
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
شكرا امين
لا حضت تفضيلكم له
لذا قمت بصنع صور متحركة و نشرها
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,556
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال PRENNSEE89521:
شكرا امين
لا حضت تفضيلكم له
لذا قمت بصنع صور متحركة و نشرها
إضغط للتوسيع...
العفو اختي ، زيدي خاصة افلام كرتون القديمة مع فيديوهات لها أن امكن ذلك ، بالتوفيق إن شاء الله
 
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