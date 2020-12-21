صور متحركة للكرتون سالي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهلنبدأوفي الاخير امل انكم استمتعتمماهو الانمي او الكرتون الذي تحبونه و تريدون مني منه صور متحركة في التعليقاتو السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته