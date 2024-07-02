السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



مواقع التواصل الاجتماعي ..... الى متى ؟



كامل نعرفو ان مواقع التواصل الاجتماعي هي تطبيقات نستخدمها من اجل مشاركة محتوى تفيد به المجتمع او الرد على ما ينشره الآخرون و يتضمن صور و فيديوهات و تفاعلات و تعليقات و صفحات و مجموعات و يحتوي على روابط لمختلف المواقع ..... الخ



لاكن في الآونة الأخيرة عند تصفحنا لهذه التطبيقات كالفيس بوك و الأنستغرام نجد صفحات ماشاء الله لجودة و جمالية محتواها تتمنى زيارتها مرة اخرى لتصفح جديدها

و لاكننا نصطدم ببعض البروفايلات او بعض الصفحات فيها صور لنساء متبرجات بكل زينتهن و احيانا لباس مفضوح و محتوى مليئ بالتباهي و منافسة على شراء الاشياء الثمينة و لا يراعون مشاعر الناس



و نجد ايضا صفحات تحتوي على قصص من المجتمع و فيها اسرار البيوت ة اسرار زوجية ... الى اين ؟



بينما نجد صفحات تثير الفتنة بين المؤثرين و المؤثرات من خلال نقل اخبار عنهم و تضخيم ما فيها فتصبح فيها مواجهات تحتوي على كلام غير لائق من السب و القذف .... دون مراعاة متابعيهم

و دائما سؤالي يبقى مطروح الا ما عندهومش من شكون يحشمو من آباءهم اخوتهم . اقرباءهم .معارفهم و احبابهم



لازم نعرفو ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من كل فئات المجتمع و من كل الفئات العمرية و الذين يتأثرون بما يرونه او يسمعونه هم ضعفاء الشخصية و من يملكون تفكيرا محدودا او صغار السن و خاصة المراهقين منهم فيؤثر سلبا على صحتهم النفسية و تعرضهم للعنف الالكتروني و منه تسريب لبعض المعلومات الشخصية ...



لذا يجب الحذر عند استخدام هذه المواقع و لا يجب اخذ كل ما نراه او نقراه بجدية و عدم الرد على البروفايلات او الدخول الى الروابطة المشبوهة

و كذلك مراقبة الابناء عند تصفحهم و تحذيرهم من سلبياتها





يرجى منكم ابداء آرائكم في هذا الموضوع



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تحياتي للجميع