مواقع التواصل الاجتماعي .... الى متى ؟

ام أمينة

ام أمينة

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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مواقع التواصل الاجتماعي ..... الى متى ؟

كامل نعرفو ان مواقع التواصل الاجتماعي هي تطبيقات نستخدمها من اجل مشاركة محتوى تفيد به المجتمع او الرد على ما ينشره الآخرون و يتضمن صور و فيديوهات و تفاعلات و تعليقات و صفحات و مجموعات و يحتوي على روابط لمختلف المواقع ..... الخ

لاكن في الآونة الأخيرة عند تصفحنا لهذه التطبيقات كالفيس بوك و الأنستغرام نجد صفحات ماشاء الله لجودة و جمالية محتواها تتمنى زيارتها مرة اخرى لتصفح جديدها
و لاكننا نصطدم ببعض البروفايلات او بعض الصفحات فيها صور لنساء متبرجات بكل زينتهن و احيانا لباس مفضوح و محتوى مليئ بالتباهي و منافسة على شراء الاشياء الثمينة و لا يراعون مشاعر الناس

و نجد ايضا صفحات تحتوي على قصص من المجتمع و فيها اسرار البيوت ة اسرار زوجية ... الى اين ؟

بينما نجد صفحات تثير الفتنة بين المؤثرين و المؤثرات من خلال نقل اخبار عنهم و تضخيم ما فيها فتصبح فيها مواجهات تحتوي على كلام غير لائق من السب و القذف .... دون مراعاة متابعيهم
و دائما سؤالي يبقى مطروح الا ما عندهومش من شكون يحشمو من آباءهم اخوتهم . اقرباءهم .معارفهم و احبابهم

لازم نعرفو ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من كل فئات المجتمع و من كل الفئات العمرية و الذين يتأثرون بما يرونه او يسمعونه هم ضعفاء الشخصية و من يملكون تفكيرا محدودا او صغار السن و خاصة المراهقين منهم فيؤثر سلبا على صحتهم النفسية و تعرضهم للعنف الالكتروني و منه تسريب لبعض المعلومات الشخصية ...

لذا يجب الحذر عند استخدام هذه المواقع و لا يجب اخذ كل ما نراه او نقراه بجدية و عدم الرد على البروفايلات او الدخول الى الروابطة المشبوهة
و كذلك مراقبة الابناء عند تصفحهم و تحذيرهم من سلبياتها


يرجى منكم ابداء آرائكم في هذا الموضوع

اليكم الخط

تحياتي للجميع
 
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